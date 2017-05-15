На баланс КЧС РТ переданы 11 единиц тяжелой аварийно-спасательной спецтехники, в частности 5 автомобилей высокой проходимости ГАЗ «Вепрь» и 6 автомобилей «УРАЛ» для решения спецзадач в рамках аварийно-спасательных операций.

Россия передала Таджикистану аварийно-спасательную технику КЧС РТ

Спецтехника передана в рамках проекта «Усиление потенциала по подготовке и реагированию», финансируемого Правительством Российской Федерации через Трастовый Фонда ПРООН по развитию (общая стоимостью проекта составляет 1,6 млн.долл.США).

Проект «Усиление потенциала по подготовке и реагированию» был подписан в августе 2016 года между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана и Правительством Российской Федерации.

Россия передала Таджикистану аварийно-спасательную технику КЧС РТ

В церемонии передачи помощи приняли участие глава КЧС РТ Рустам Назарзода и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсупова.

Проект поставки аварийно-спасательной техники со стороны России Таджикистану рассчитан до июля 2018 года. Проект включает в себя два компонента — создание единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для улучшения координации между государственными структурами в области готовности реагирования и укрепление потенциала спасательных подразделений КЧС.