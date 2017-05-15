С 1 июня 2017 года в России вступают в силу Поправки в закон «О безопасности дорожного движения», запрещающие работать водителями обладателям иностранных или международных водительских удостоверений. Запрет напрямую коснется мигрантов из странЦентральной Азии, причем граждане стран-членов ЕАЭС исключением в этом вопросе не являются. Это «Фергане» подтвердили в пресс-службе Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе Кыргызстана.

А это - выдержка из ответа Госавтоинспекции России: «[С 1 июня 2017 года] не будет допускаться управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами».

Подчеркну: новое требование не касается владельцев иностранных или международных прав, которые используют автомобили в личных целях.

Мигранты о нововведении слышали, однако ни один из опрошенных мною не знал точных сроков вступления поправок в силу и, тем более, не приступал к смене водительского удостоверения.

Азамат родом из Джалал-Абада, в 2008 году приехал в Россию вместе с женой на заработки. Сначала трудился на стройке, потом грузчиком. Работа была непостоянной, платили мало. Два года назад он решил устроился в столичную грузовую компанию.

- Работать водителем выгодно, в день могу заработать до пяти тысяч рублей. Главное, не нарушать правила дорожного движения. У меня такое было дважды. Один раз отделался штрафом в полторы тысячи рублей, второй раз был суд и снова штраф. Главное, что права не отобрали, - рассказал Азамат.

О необходимости сменить права он услышал еще два месяца назад, но что делать, не знает.

- Водителем я неплохо зарабатываю, поэтому думаю, что менять права надо, - рассуждает Азамат. - Хотя они у меня - международного образца и неограниченного срока действия. Может, такие и не надо менять. Я нигде не могу получить точную информацию об этом. Когда меня останавливали сотрудники ГАИ, я их спрашивал, что делать с нашими [киргизскими] правами. Мне сказали, что надо обращаться в МРЭО (Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения .

Этим все и ограничилось, никуда обращаться Азамат не стал.

Отсрочка на год вероятна

Трудовые мигранты надеются, что вступление в силу поправок, касающихся смены водительских прав, снова отсрочат. Такое развитие событий вполне вероятно. В пресс-службе Комитета по транспорту и строительству Госдумы России «Фергане» подтвердили, что поправки об отсрочке на год могут быть приняты после 16 мая, когда депутаты вернутся из отпуска. О том, что эта отсрочка необходима, 4 апрелязаявлял председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев на парламентских слушаниях «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты».

Затронув вопрос о запрете на допуск к управлению транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных водительских прав, Москвичев напомнил, что соответствующее ограничение вступает в силу с 1 июня 2017 года. Однако, согласно оценкам экспертов, к этому сроку российские водительские права успеет получить лишь 10 процентов от общего числа иностранных граждан, работающих на российских предприятиях пассажирского транспорта. При этом Москвичев отметил, что сейчас с иностранными правами в России работают водителями, в основном, граждане СНГ.

«Давайте подумаем над тем, чтобы продлить разрешение водить тем, кто имеет иностранные права, до 1 июня 2018 года», - предложил глава думского комитета.

Москвичев призвал профильные ведомства принять меры для обеспечения в течение ближайшего года прохождения соответствующего обучения в автошколах и проведения необходимого количества экзаменов для иностранных граждан, чтобы все работающие на российских транспортных предприятиях имели возможность получить удостоверения российского образца. Это, по мнению парламентария, будет гарантировать безопасность на дорогах и обеспечение необходимого объема пассажирских перевозок.

По оценкам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина, в одной только Москве проблемы с документами могут возникнуть у 20 процентов таксистов.

— В основном, они ждут, — цитируют Щербинина «Известия». — Особенности наших таксистов таковы, что пока их не начнут штрафовать, заниматься переоформлением они не будут. Новые требования профсоюз таксистов поддерживает и считает, что они значительно сократят число нелегальных извозчиков.

— Значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик, - продолжает Щербинин. - При этом зачастую они не официально трудоустроены, а берут машины в аренду. Получается, что гражданин чужого государства незаконно занимается предпринимательской деятельностью на территории России. Теперь с помощью сотрудников ГИБДД будет проводиться отсев людей, которые не имеют права заниматься перевозками.

Менять права нужно, чтобы подтвердить свою квалификацию

Есть несколько причин, из-за которых водители-мигранты не смогут вовремя получить новые водительские удостоверения. Например, может выясниться, что заявитель имеет проблемы с законом или находится в розыске. Есть те, кто плохо владеет русским языком и, соответственно, не сможет сдать экзамен. Многие трудовые мигранты, несмотря на наличие у них водительских удостоверений, никогда не учились в автошколах, а некоторые не скрывает, что их права «куплены».

В какой-то мере это относится и к трудовым мигрантам из Киргизии. В этой стране самая высокая статистика смертности на дорогах среди стран СНГ (подробно об этом «Фергана» писала в статье «Смертельно опасные дороги Кыргызстана»). Причин такой ситуации в стране много: коррупция, незнание правил дорожного движения (ПДД) не только водителями, но и сотрудниками ГАИ, возможность купить права без сдачи экзаменов и избежать наказания в случае совершения правонарушения. Например, 21 апреля на одном из пешеходных переходов Бишкека были сбиты два школьника. Как выяснилось, сбивший детей водитель два года назад совершил ДТП со смертельным исходом, но избежал наказания. А 12 мая в Бишкеке два автомобиля одновременно совершили наезд на школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Один из этих водителей скрылся с места происшествия. На его машине была замечена шашка «Namba Taxi».

Но многие мигранты в России вместо того, чтобы учить правила дорожного движения, пытаются узнать, как можно получить российские права без сдачи экзаменов…

Как обменять водительские права

Получение нового водительского удостоверения может затянуться на долгий срок, потому что сначала ГИБДД России отправит запрос в соответствующие органы иностранного государства, чтобы узнать, действительно ли такой-то гражданин получал там права. Ожидание ответа может растянуться на два-три месяца.

Далее, согласно пункту 38 главы IV «Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений с 16 февраля 2016 года», обмен иностранных прав производится по результатам экзаменов - теоретического и практических. Для обмена нужно представить следующие документы: заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; медицинское заключение; иностранное национальное водительское удостоверение.

«Фергана» нашла в Москве молодых людей из Киргизии, которые приехали сюда на заработки и уже обменяли киргизские водительские удостоверения на российские.

Алибек приехал в Москву из Бишкека летом 2015 года. В Киргизии он работал водителем одной из служб такси. Зарабатывал неплохо, но после женитьбы и появления детей денег перестало хватать. В Москве он тоже устроился водителем. Так как планировал задержаться в России надолго, то решил заняться получением российского водительского удостоверения.

- Права я решил обменять в 2015 году. Это была целая эпопея. Во-первых, иностранные права должны соответствовать Венской конвенции. То есть быть на трех языках и с датой окончания действия. Права в Бишкеке я получил в 2008 году и на них этой даты не было. То есть, они хоть и назывались международными, но не соответствовали необходимым стандартам. По рассказам коллег, у многих моих соотечественников аналогичные удостоверения с неограниченным сроком действия. Именно с ними могут возникнуть проблемы. У меня отказались принимать их на обмен. Пришлось покупать билеты и лететь в Киргизию, чтобы менять их на права нового образца.

Вернувшись в Россию, я снова пошел в московское ГАИ. Кстати, обратиться можно в любое ГАИ независимо от места вашей регистрации. Перед этим надо посетить психиатра, нарколога и, сделав электроэнцефалограмму мозга (чтобы исключить эпилепсию), подготовить медицинское заключение. С ним я пришел в ГАИ, откуда отправили запрос в Киргизию, чтобы проверить подлинность моего водительского удостоверения. На это ушло три месяца.

После проверки назначают дату теоретического экзамена на знание ПДД. Если сдаешь успешно, назначают сдачу практического экзамена на площадке, потом в городе. Только после сдачи экзаменов тебе выдают российское водительское удостоверение.

Что касается расходов, то госпошлина на права составляет 2000 рублей и еще около 2000-2500 уходит на медицинские справки. Процесс обмена прав я начал в ноябре 2015 года, получил их в августе 2016-го. Мне было важно, чтобы в России мне подтвердили стаж вождения с 2008 года, все это было учтено, и я получил новые права категории В сроком на десять лет.

Нет, дать взятку нереально. Россия в этом плане не Киргизия. Да и какой смысл? Если человек - водитель, ему не составит труда пересдать экзамены на знание ПДД. Здесь все честно, тебя никто не «валит», чтобы выпросить денег, как это делается в той же Киргизии. Если не сдашь с первого раза, есть шанс пересдать. Потом выполняешь задания на площадке. Раньше было три упражнения - параллельная парковка, змейка и эстакада, теперь их вроде пять. Потом твое умение водить проверяют в городе.

Идею обмена иностранных прав на российские я поддерживаю: не хочу, чтобы из-за мигрантов с купленными правами гибли люди. В Киргизии я сам отучился в автошколе и сам сдал экзамены. Так как давно не ездил на «механике», в России перед сдачей экзамена занимался с инструктором. Цена одного урока в 90 минут - 1500 рублей. Учили хорошо, мне хватило пары занятий. В интернете есть много программ, где можно выучить ПДД, чем я и занимался вечерами после работы. Зато теперь я не беспокоюсь, что после вступления поправок в силу я останусь без работы или сутками буду стоять в очередях на обмен прав, когда начнет ажиотаж.

Канат приехал на работу в Москву в 2014 году. Права (внутренние и международные) он получил после окончания бишкекской автошколы Союза водителей.

- До ноября 2014 года кыргызстанцы могли менять права в России без сдачи практической части. Многие воспользовались этой возможностью, а я почему-то не стал. Машины у меня в Москве не было, работал я по другой специальности. В 2015 году решил стать водителем, пришлось заняться правами.

Мне кажется правильной идея легализовать свои знания ПДД в России, потому что уровень вождения в Киргизии намного ниже, чем в России. В Киргизии не уступают, обгоняют по встречной полосе, а сколько людей сбивают насмерть на пешеходных переходах! Мы ежедневно читаем об этом в СМИ.

На замену прав у меня ушло пять месяцев. В ГАИ я пошел в ноябре 2015 года, они взяли мои документы и отправили запрос о подтверждении моих прав в Кыргызстан, это занимает два-три месяца, в течение которых ты должен звонить в ГАИ и узнавать о судьбе запроса. В законах прописано, что если республика не отвечает, решение принимается территориальным подразделением автоинспекции. Ответ московское ГАИ не получило, нормативный срок истек, и начальник принял решение допустить меня к экзаменам. Мне сообщили об этом 25 января 2016 года, экзамен по теории был назначен на 5 февраля. Его я прошел успешно.

Тест показался мне сложнее за счет того, что в Киргизии нет трамвайных путей и других особенностей, а в РФ они отражены в заданиях. К теории я готовился самостоятельно, читал книги и искал задания по ПДД в интернете. Это помогло сдать тест с первого раза.

В начале марта я пошел на практический экзамен, завалил его и решил позаниматься с инструктором. Первый инструктор, бравший 1000 рублей за урок, мне не понравился. Услуги второго стоили 1500 рублей, он оказался намного лучше. Мне хватило восьми занятий, кому-то может понадобиться меньше, просто у меня давно не было практики. А в Москве экзаменаторы по практическим заданиям очень строги. Отмечу, что практический экзамен должен быть сдан не позднее трех месяцев с момента сдачи теории. Я сдал «практику» в апреле и в тот же день получил российские права.

Как показывают истории наших героев, даже несмотря на вероятную отсрочку, мигрантам, желающим продолжать работать водителями, надо уже сейчас озаботиться сменой прав. Если обменять права не получится, то придется учиться в московской автошколе. Длительность обучения на водительские права категории В составляет три месяца, стоимость - от 25 тысяч рублей.