В Елисейском дворце в Париже 14 мая прошла инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В Париже состоялась церемония инаугурации Эммануэля Макрона, 25-го президента Французской республики.

До начала церемонии Макрон и Олланд провели закрытое совещание, входе которого Олланд, в частности, передал новому лидеру код от так называемого "ядерного чемоданчика", отмечает издание.

Церемония инаугурации включает в себя передачу новому главе государства атрибутики, символизирующей власть, передачу государственных тайн, принятие присяги и речь виновника торжества уже в роли президента.

По традиции, президент Франции является Великим магистром Ордена почетного легиона, в связи с чем Эммануэлю Макрону на время его полномочий вручен Орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону I.

Передача президентских полномочий продолжалась рекордные 65 минут, после чего уже бывший глава государства Франсуа Олланд покинул Елисейский дворца на личном, довольно скромном Peugeot. До дверей машины его провожал Макрон. Публика приветствовала теперь уже экс-главу государства аплодисментами.

Пресс-секретарь Макрона Лоранс Аим сообщила в своем "Твиттере", что для инаугурации ее патрон выбрал костюм фирмы Jonas & Cie за 450 евро.

Небесно-голубой костюм, в котором первая леди Франции Брижит Макрон появилась на инаугурации супруга, стал поводом для насмешек в социальных сетях: пользователи Twitter обратили внимание, что наряд жены французского президента напоминает платье Меланьи Трамп.

"У Брижит Макрон голубой костюм, как и у Меланьи Трамп в день инаугурации. Совпадение?" — задается вопросом @cici_melodie.