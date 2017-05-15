Три золотые медали, два серебра, две бронзы и общекомандное 2-е место среди 10 стран – таков итог выступления таджикских спортсменов на Открытом кубке Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи в Чирчике (Узбекистан). Это еще не окончательный итог, так как результаты других поединков среди кадетов пока не известны.

Чемпионами турнира стали Джахонгир Маджидов (до 81 кг) и Тимур Рахимов (до 100 кг).

Маджидов по пути к золоту победил в поединках с Ерзатом Аргыновым (Казахстан), Батирбеком Джамоловым (Узбекистан), Ерланом Шеровым (Казахстан), Уралом Сулаймоновым (Узбекистан).

В захватывающем финале ему противостоял еще один перспективный таджикский дзюдоист Рахматуллобек Фарходов. Одержав победу, Джахонгир выиграл золотую медаль, а Рахматуллобек – серебро.

Таким образом, во время церемонии награждения вершину пьедестала заняли два представителя Таджикистана.

Джахонгир Маджидов и Рахматуллобек Фарходов на пьедестале почета. соцсети

Тимур Рахимов в первом круге был освобожден от игр, затем он выиграл у узбекских дзюдоистов Джамшеда Амандавлатова, Шахбоза Пулатова и в финале у Аловиддина Джуракулова, завовевав золото.

Среди кадетов в весе до 50 кг Шодмон Ризоев из Худжанда также выиграл золотую медаль.

Серебряную награду в женских соревнованиях выиграла Шукрона Карчиева (до 52 кг).

Две бронзы в копилку сборной Таджикистана принесли Шабнам Рахимова (до 48 кг, девушки) и Эрадж Абдуллоев (до 73 кг).

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана, Открытый Кубок Узбекистана по дзюдо с 2014 года внесен в календарный план международной федерации дзюдо, и поэтому для каждого участника этот турнир имеет еще и карьерное значение. Дело в том, что кроме медалей победителю зачисляются ценные рейтинговые очки.