В Турции перевернулся автобус. По предварительным данным, жертвами аварии стали 17 пассажиров, еще 11 человек получили тяжелые травмы. Среди погибших нет иностранных граждан.

Пассажирский автобус перевернулся ​на автотрассе Мармарис — Мугла в турецкой провинции Мугла. В результате погибли 17 человек, более 10 человек получили тяжелые травмы, передает Anadolu.



Генконсульство России в Анталье проверяет, были ли среди погибших или пострадавших россияне, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломата Олега Рогоза.



«Мы уточняем эти данные на предмет того, могли ли быть среди пассажиров россияне. Пока турецкая сторона нам ничего еще не сообщила», — сказал он.



Milliyet сообщает о 20 погибших. По данным газеты, о ДТП проинформирован вице-губернатор провинции Мугла Камиль Котен. Он заявил, что среди погибших нет иностранных граждан, передает NTV. Котен подтверждает информацию о 20 погибших.



На месте аварии работают большое количество машин скорой помощи, полиции и спасателей.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии и почему автобус перевернулся. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.