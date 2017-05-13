В результате теракта в центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает Associated Рress со ссылкой на представителей властей.



Для атаки террористы использовали бомбу, которую они скрытно заложили в автомобиль. В машине находились две работницы государственной службы по обеспечению водоснабжения, маленький ребенок и водитель.

Водитель получил ранения, все пассажиры скончались.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственности за теракт.



В начале мая в Кабуле произошел взрыв возле здания американского посольства. Террорист-смертник атаковал колонну с военными НАТО. В результате атаки погибли восемь мирных жителей.