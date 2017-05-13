В результате теракта в центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает Associated Рress со ссылкой на представителей властей.
Для атаки террористы использовали бомбу, которую они скрытно заложили в автомобиль. В машине находились две работницы государственной службы по обеспечению водоснабжения, маленький ребенок и водитель.
Водитель получил ранения, все пассажиры скончались.
Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственности за теракт.
В начале мая в Кабуле произошел взрыв возле здания американского посольства. Террорист-смертник атаковал колонну с военными НАТО. В результате атаки погибли восемь мирных жителей.
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