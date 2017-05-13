Бывший генеральный прокурор Туркменистана Аманмырат Халлыев взят под стражу. Халлыев был снят с должности после того, как 4 мая на заседании Совета безопасности Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о фактах коррупции в правоохранительных органах страны и обвинил генпрокурора в отсутствии противодействия взяточничеству.

Президент объявил строгий выговор главе МВД Искандеру Муликову и уволил генпрокурора и девять районных прокуроров, сообщает Фергана со ссылкой на Азатлык (Туркменская служба Радио "Свобода").

Сразу после заседания Халлыев был помещен под домашний арест, а через несколько дней его взяли под стражу. Вместе с ним арестованы ещё около 50 человек, в том числе прокуроры и сотрудники органов внутренних дел, уволенные президентом Туркменистана.

«Президент требует от Искандера Муликова, чтобы он активизировал меры по привлечению денежных средств за счёт состоятельных людей, в том числе бизнесменов и чиновников. В связи с этим в Ашхабаде и регионах арестованы десятки видных предпринимателей, от которых требуют помочь деньгами на проведение Азиады, в противном случае их пугают последствиями. Президент крайне недоволен действиями Муликова и прокуратуры. В Байрамалы несколько прокуроров и сотрудников МВД были уволены и арестованы. Во время обысков дома у одного прокурора нашли 15 миллионов долларов наличными. И об этом уже доложено президенту», - рассказал источник «Азатлыка», близкий к структурам власти.

По его словам, Бердымухамедов был разгневан тем, «что в то время как, его указания по привлечению средств на Азиаду не выполняются, у силовиков дома находят крупные суммы денег».

Источники «Азатлыка» сообщают также об арестах десятков предпринимателей, не пожелавших или не сумевших внести вклад в Азиаду.

По данным «Азатлыка», на Азиатские игры в Ашхабаде уже потрачено около $8 млрд, в том числе более $5 млрд вложены в Олимпийский городок, $2,3 млрд – в строительство нового международного аэропорта.