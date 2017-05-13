Ограничения коснутся ряда улиц районов Сино, Исмоила Сомони и Шохмансур. Воды не будет сутки. Причина - установка новых труб, сообщает мэрия.

Так, на сутки с 8 утра 15 мая до 8 утра 16 мая без воды останутся жители района Сино, проживающие по проспектам Дж. Расулова, С. Шерози, улицам Маяковского, Шерализода, Абдулобекова, в микрорайонах 15, 15а и 32.

С 17 мая до 18 мая будут отключены от водоснабжения часть улиц районов Исмоила Сомони и Шохмансур.

В это время воды не будет по улицам Пулоди, Истаравшана, Хусейнзода, Нарзикулова, Академиков Раджабовых, С. Айни, Бехзода, Н. Мухаммада, академика А. Адхамова, М. Турсунзода района Шохмансур и по улицам М. Турсунзода, Шохтемура, Пушкина, Техрона, Ш. Руставели и Бохтар района Исмоила Сомони.

Мэр Рустам Эмомали поручил руководству районов Сино, Исмоила Сомони и Шохмансур, а также ГУП «Душанбеводоканал» принять меры по обеспечению жителей привозной водой.