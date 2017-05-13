Предприимчивый англичанин воспользовался лазейкой и создал государство стоимостью в 750 миллионов евро прямо в море.

Физически территория Силенда возникла в ходе Второй мировой войны. В 1942 году ВМС Великобритании соорудили на подступах к побережью серию платформ. Одной из них был Рафс-Тауэр (англ. Roughs Tower). Во время войны на платформах размещались зенитные орудия и находился гарнизон из 200 человек. После окончания военных действий большинство башен было разрушено, но Рафс-Тауэр, будучи за пределами британских территориальных вод, остался нетронутым.

Отставной майор британской армии Пэдди Рой Бэйтс и его друг Ронан О’Рэйлли выбрали платформу Рафс-Тауэр, к тому времени давно заброшенную, для строительства парка развлечений в 1966 году.

Однако через некоторое время они поссорились, и Бейтс стал единственным хозяином острова.

2 сентября 1967 года он объявил о создании суверенного государства Силенд и провозгласил себя князем Роем I. Этот день отмечается как главный государственный праздник.

Бейтс провозгласил себя монархом (князем) Силенда, а свою семью — правящей династией; они и лица, считающие себя подданными Силенда, ведут деятельность по созданию и развитию атрибутики этого княжества, аналогичную атрибутике государств мира (флаг, герб и гимн, конституция, государственные должности, дипломатия, выпускаются коллекционные почтовые марки, монеты и т. п.). Первая конституция Силенда вступила в силу в 1975 году. Появились флаг и герб.

С 1999 года принцем-регентом Силенда стал Майкл I Бейтс (сын Пэдди Роя Бейтса; род. 1952) Силендский политический деятель, проживающий в Великобритании. С 2012 унаследовал титул: «Генерал-адмирал Силенда князь Майкл I Бейтс».