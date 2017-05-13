7 мая во втором туре президентских выборов во Франции победил 39-летний центрист Эммануэль Макрон. За него проголосовали 66 процентов избирателей. В период вокруг выборов прессу интересовала не только его политическая программа и предвыборная кампания, но и (возможно, не в меньшей степени) личная жизнь. В СМИ активно обсуждают жену Макрона — Брижит.

Ее называют самой необычной первой леди, а также ставят под сомнение искренность их брака из-за разницы в возрасте — Брижит Макрон старше мужа почти на 25 лет. «Медуза» рассказывает, чем всех так удивляет семья будущего президента Франции — и как на это реагирует он сам.

Весь последний месяц перед французскими выборами в прессе активно обсуждали не только вероятного французского президента, но и его жену, преподавательницу литературы Брижит Макрон (и даже ее бывшего мужа и детей от первого брака). СМИ подробно разбирали ее гардероб, историю отношений с Макроном и предполагаемое влияние на его политические решения. Не обошлось и без списков вроде «Знаменитые пары с большой разницей в возрасте» и текстов о новой тенденции — семьях, где женщина старше.

Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

Еще в начале апреля, за месяц до победы Макрона, сайт британского Vogue опубликовал статью «Как Брижит Макрон перепридумывает образ первой леди». Редактор издания писала, что «об этой женщине только и говорят по обе стороны Ла-Манша по ряду причин, самая скандальная из которых — разница в возрасте с мужем», и отмечала, что личность жены Макрона может повлиять на исход президентской гонки.

Такое пристальное внимание действительно вызвала разница в возрасте: Эммануэлю Макрону 39 лет, Брижит Макрон — 64. Ни одна статья о фигуре будущего французского президента не выходила без акцента на этом факте, вне зависимости от тона публикации — восхищенного или скептического. Одной из самых неоднозначных реакций стала обложкаеженедельника «Шарли Эбдо», которую называли сексистской. Под надписью «Он творит чудеса» изображен Эммануэль Макрон и беременная Брижит — издание намекает на то, что жена избранного президента уже не может иметь детей. В то же время The New Yorkerподчеркивает, что политика Макрона — это в том числе новый, современный образ семьи, где партнеры не обязательно разного пола или имеют детей.

Разница в возрасте между Макроном и его женой позволила таблоидам (и не только) выстроить всевозможные предположения, основанные на стереотипах. Они утверждали, что Макрон — «подкаблучник», жиголо или гомосексуал, а его брак — лишь прикрытие. В желтой прессе обсуждалась версия, что на самом деле Эммануэль Макрон ведет двойную жизнь: у него якобы тайный роман с главой Radio France Матье Галле, а за его победой на выборах стоит гей-лобби.

Эммануэль и Брижит Макрон после первого тура президентских выборов во Франции. Париж, 23 апреля 2017 года Yoan Valat / EPA / Scanpix / LETA

В интервью Le Parisien Эммануэль Макрон прокомментировал подобное внимание прессы к его жене и их отношениям. Он объяснил, что в современном обществе поощряются отношения взрослых мужчин с молодыми женщинами, а вот обратная ситуация большинству кажется противоестественной — и вызывает излишнее любопытство, недоверие или осуждение. «Если бы это я был старше жены на 20 лет, а не наоборот, ни у кого бы ни на секунду не возникло мысли, что наш брак неискренен, — заявил Макрон. — Но так как это она меня старше на 20 лет, люди говорят: „Ну нет, эти отношения ненормальные, это же невозможно“».

Он добавил, что слухи о его гомосексуальности говорят об уровне гомофобии и мизогинии во Франции. В частности, о том, что общество считает гомосексуальность постыдной болезнью, которую нужно скрывать, а женитьба на женщине старше может быть только «ширмой».

В то же время многие называют историю отношений Эммануэля и Брижит Макрон романтичной, вдохновляющей и ломающей стереотипы. Анна Фульда, журналистка и автор недавно вышедшейбиографии Макрона, напоминает, что ему пришлось бороться за право жить так, как он хочет: «Это был не самый очевидный и простой выбор, он плохо вписывался в то, как принято строить семью». Во время работы над книгой она поговорила не только с Эммануэлем и Брижит Макрон, но и с его родственниками. По словам писательницы, в свое время родители Макрона восприняли известие о его романе негативно. «Ты уже пожила, а он — нет. Ты никогда не сможешь подарить ему детей», — цитирует Фульда слова матери будущего президента, Франсуазы Макрон.

Эммануэль Макрон и Брижит Тронье познакомились в колледже, когда ему было 15, а ей — 39: Тронье была его преподавательницей литературы и вела драмкружок. Помимо того она была замужем; у нее трое детей от этого брака. Через год Макрон рассказал об их романе родителям — они были в ужасе и отправили сына учиться в Париж. Перед отъездом он пообещал Брижит вернуться и сделать ей предложение. Так и вышло: в 2006 году Брижит Тронье развелась, а в 2007-м они с Эммануэлем Макроном поженились. Когда именно между ними завязались отношения, неизвестно. Сама Брижит Макрон говорит, что «никто никогда не узнает, когда наша история стала любовной историей. Это навсегда останется нашим секретом». Советник Макрона и свидетель на его свадьбе с Брижит Марк Ферраччи утверждает, что Эммануэль Макрон никогда не мог бы пройти весь этот путь без жены: «Ее присутствие ему необходимо».