Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова

Следственный комитет России продлил расследование теракта в метро Санкт-Петербурга до 3 октября 2017 года, передает РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы.

«Срок расследования данного уголовного дела продлен до шести месяцев, то есть до 3 октября 2017 года», — заявила судья Юлия Сафина.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Мухаммадюсупа Эрматова.

По версии следствия, Эрматов мог быть сообщником исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбарджона Джалилова.

При обыске у него обнаружили взрывное устройство, аналогичное использованному при атаке в метро 3 апреля.

«В ходе обыска у Эрматова нашли взрывное устройство, также изготовленное из огнетушителя. По словам брата подозреваемого, тот сам принес это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника», — отметили в суде.

Следственный комитет предъявил обвинение еще трем лицам, причастным к теракту в метро Санкт-Петербурга, говорится в сообщении СК, поступившем в «Газету.Ru».

«Следователями предъявлено обвинение еще троим фигурантам уголовного дела: Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. Всем им также инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым.

Между тем на свободе остается еще один подельник предполагаемых террористов — 24-летний Фаррух Таджибаев.