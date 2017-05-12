Продолжаются поиски тела девочки, которая пыталась сделать селфи, и упала в реку Вахш. Трагическое происшествие произошло 25 апреля.

Как сообщили «АП» в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ, спасатели Нурека уже две недели ищут тело девятиклассницы Нишоны Умаровой.

«Однако из-за повышения уровня воды в реке Вахш, работа по поиску осложнилась. Однако спасатели продолжат искать, пока не найдут тело девочки», - сообщила «АП» пресс-секретарь КЧС Умеда Юсупова.

Напомним, это был первый в Таджикистане случай, когда девушка утонула, пытаясь сделать селфи-фото на фоне реки.

КЧС также сообщает, что до сих пор не найдено тело и 13-летней Малики Неъматзода, которая утонула 24 апреля в Варзобе.

Тогда в реке утонули двое несовершеннолетних жителя кишлака Бакавул – Малика и 6-летний Мухаммад Абдурахмонов. Тело мальчика было обнаружено в деривационном канале района Исмоили Сомони.

«Тело Малики водолазы так и не нашли, поиски ведутся ежедневно, но усложнены тем, что точное место, где затонули дети, не установлено», - сообщила Юсупова.

Напомним, что из-за этого случая часть города Душанбе была на несколько дней отключена от подачи питьевой воды в жилые дома.