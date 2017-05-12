В Спитаменском районе Согдийской области работает единственный узбекский театр в Таджикистане, о котором нет никакой информации в интернете.

Костюмы шьют сами, реквизит для спектаклей делают тоже сами; актеры уходят на пенсию, а молодых специалистов в театре давно нет. Однако, на свои спектакли узбекский драматический театр в Таджикистане, собирает полные залы, тем более, что темы их пьес – это актуальные проблемы общества, например, экстремизм и терроризм.

О том, как живет единственный узбекский театр в глубинке на севере Таджикистана, «АП» узнавала со своими партнерами из «Открытой Азии онлайн».

Найти в интернете информацию о единственном государственном узбекском драматическом театре имени Шукура Бурханова, который более 80 лет работает в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана, практически невозможно. За исключением упоминаний в электронных энциклопедиях о том, что театр собственно есть, больше о нем не сказано ни слова.

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Но, когда в прошлом месяце в Душанбе проходил театральный фестиваль «Парасту-2017» коллектив этого театра представил в столице современный спектакль «Пятно», таджикского драматурга Нарзулло Шарипова в котором поднял проблему терроризма и экстремизма в Таджикистане и снискал хорошие отзывы от таджикских театральных деятелей.

«Хороший спектакль, актуальная проблема, о которой сказал только узбекский театр, - говорит экс-министр культуры Таджикской ССР, заслуженная артистка республики, профессор Тамара Абдушукурова. – Театр должен быть зеркалом общества и узбекский театр на этом фестивале как раз и стал таким отражением. Актеры сыграли органично и искренне, они очень тронули публику».

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Призовых мест за свой спектакль узбекский театр на душанбинском фестивале не получил, хотя театралы шептались, мол, напрасно - любая награда могла бы поддержать актеров.

«Я общалась с режиссером этого театра, он сказал, что молодых актеров у них давно уже нет, - продолжает Абдушукурова, - при этом, узбекский театр в свое время внес большой вклад в развитие театрального искусства Таджикистана, потому что на узбекском языке они ставили пьесы таджикских драматургов. Этот театр обязательно нужно сохранить».

Чтобы узнать, что можно сохранить в этом театре, мы отправились в Спитамен.

«А куда тут ходить, кроме как в театр?»

Когда-то Спитаменский район назывался районом Нау и был достаточно развитым поселком городского типа. Относительно развит он и сейчас: здесь бойко идет торговля, на улицах полно легковых автомобилей; поля вокруг засеяны рисом или хлопком. Спрашиваем у прохожих о том, где находится узбекский театр, первый - сразу указывает его месторасположение.

- Да, прямо в центре, рядом с хукуматом, быстро найдете. Хороший у нас театр, - говорит мужчина.

- Ходите на спектакли? - Спрашиваем его.

- Конечно, ходим, все ходят, весь наш район. А куда тут еще ходить, кроме как в театр? – Говорит он.

Здание мы действительно находим быстро, его администрация на месте, в холле театра полно шумных студентов.

«Это – КВНщики, - объясняет нам директор узбекского театра Абдукадыр Яхъеев. – Они репетируют у нас на сцене, спектакли мы даем не часто, поэтому ребята могут тут заниматься».

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Все спектакли здесь идут на узбекском языке, потому что подавляющее число жителей Спитаменского района – узбеки, до границы соседней страны – рукой подать. Впрочем, спектакли тут ставят не часто: максимум два раза в месяц, хотя в зрителях нужны нет.

«Каждый спектакль – это обязательно полный зал зрителей, наши выступления ждут и любят, чаще спектакли ставить мы не можем, но стараемся, - объясняет Яхъеев. – Хотя, в январе и феврале много выступаем, потому что идут детские, новогодние представления».

«Семь актеров у нас осталось»

Абдукадыр Кахарович устраивает нам маленькую экскурсию по зданию, показывает прошлые афиши, которые хранятся в холле театра не один десяток лет, аккуратный, хоть и старенький, зрительный зал, низкую сцену, застеленную белой тканью.

«А это актеры и режиссеры, которые работали когда-то в нашем театре. На этой стороне те люди, которых уже с нами нет или те, которые ушли на пенсию; а здесь - специалисты, которые до сих пор работают». - Показывает он портреты, развешанные на стенах холла.

Портретов тех, кто здесь когда-то работал – много; тех, кто остался – совсем чуть-чуть.

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«Семь актеров у нас осталось, - говорит Яхъеев, - их средний возраст – 60 лет, с молодежью мы пытаемся работать, даже специально начали обучать талантливых ребят, но, конечно, все они не профессионалы, а любители. Пришли к нам – даже по сцене ходить не умели, но очень старательные ребята. А вот что будет дальше – я не знаю».

Директор рассказывает, что в советские времена главным поставщиком специалистов для этого театра был Ташкент, вернее театральные институты в столице Узбекистана. Для талантливой молодежи в районе Нау проводили конкурсы, выбирали лучших и отправляли на учебу. После окончания узбекского вуза, молодые специалисты возвращались в этот театр.

«Но сейчас такого уже давно нет», - говорит Яхъеев.

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Сейчас актеры этого театра сами шьют себе костюмы, сами делают реквизит для спектаклей. В этом году репертуар театра пополнился двумя новыми спектаклями по пьесам современных драматургов, а вот классику здесь в последний раз ставили аж в 2010 году; классику ставить тяжело.

«Но мы как-то держимся, зрители очень помогают, я уже 35 лет в этом театре, - рассказывает директор. – Один раз в два года выезжаем в Душанбе на театральный фестиваль «Парасту», работаем, и вроде бы даже столичные зрители нас любят. Например, Тамара Махсумовна Абдушукурова на нашем спектакле даже плакала, значит, у нас все получилось».

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Тамара Махсумовна за этот театр действительно очень переживает.

«После их спектакля в Душанбе я обратилась к представителям Минкультуры, чтобы они помогли этому театру, - говорит Абдушукурова. – Сейчас, к счастью, отношения с узбекской стороной у нас выходят на новый уровень и руководству министерства культуры и руководству Согдийской области необходимо обратиться к соседям для того, чтобы возобновить систему обучения наших актеров в Ташкенте. Мы обязаны сохранить коллектив, это ведь уникальный театр для Таджикистана и единственный для узбекского зрителя. Сейчас не обратим на него внимания, ведь потеряем театр».