Инвалид первой группы, вкладчик ликвидируемого «Таджпромбанка» Мирзохуджа Самадов просит президента Таджикистана Эмомали Рахмона поспособствовать возвращению вложенных им денег. В своем письме президенту Самадов говорит об унижениях и избиениях, которым он повергался со стороны бывшего руководства «Таджпромбанка». Также инвалид рассказывает о тяжелом положении, в котором он оказался и о безразличии руководства соответствующих структур к его участи.

В письме президенту Самадов отмечает, что является инвалидом первой группы (церебральный паралич). В связи с физическими недостатками он не может устроиться на работу. При этом, ему нужно заботиться не только об обеспечении своей жизнедеятельности, но и кормить и воспитывать своих четверых детей.

Несколько лет назад Самадов от безысходности решается на продажу своей квартиры. Вырученные деньги вложил в банк в надежде на ежемесячное получение процентов, за счет которых намеревался обеспечить проживание своей семьи.

Однако, в течение последних шести месяцев доступ инвалида к его средствам в «Таджпромбанке» полностью закрыт. А ему, кроме прочих расходов, нужно оплатить учебу своих детей в школе, ежемесячно вносить оплату застройщикам за квартиру, которую наделся получить через пару лет.

В письме Самадов рассказывает президенту о том, что бывшие сотрудники «Таджпромбанка» избили его в начале года, когда он стал требовать положенные ему проценты по депозиту.

В конце января он зашел в кабинет тогдашнего заместителя председателя банка Махмадулло Мирзоева и стал требовать свои деньги. В ответ Мирзоев позвал охранников, которые в грубой форме вытолкнули инвалида из кабинета и стали избивать. После Мирзоев приказал спустить беспомощного человека с лестницы со второго этажа.

По словам вкладчика, председатель «Таджпромбанка» Джамшеда Зиёева вообще не стал принимать Самадова, потому что он не считал его даже человеком (видимо из-за физического превосходства перед инвалидом).

Самадов подчеркивает, что его неоднократные обращения к руководству Национального банка Таджикистана, парламенту страны, Исполнительному аппарату президента РТ, антикоррупционному ведомству и другими структурами остались без ответа.

Он готов даже на перевод своих денег из ликвидируемого «Таджпромбанка» в государственный сберегательный банк «Амонатбанк» лишь бы ежемесячно получать стабильные доходы (проценты по депозиту).

«Моя семья на данный момент находится в очень сложном финансовом положении, мы не можем обеспечить себя даже самыми необходимыми продуктами питания, а порой голодаем целыми сутками. Мне очень больно видеть, что мои дети идут в школу на голодные желудки. И это при том, что в банке лежат мои деньги. Разве это справедливо?», - вопрошает Самадов.

Инвалид просит президента не оставить его обращение без внимания, так как считает Эмомали Рахмона своей последней надеждой.

«Таджпромбанк» наряду с «Фононбанком» в феврале этого года лишился лицензии на дальнейшее осуществление банковской деятельности. Многочисленная армия вкладчиков этих двух банков, к которым относится Мирзохуджа Самадов, не может получить обратно свои средства. Между тем, процесс ликвидации кредитных организаций может продлиться до двух лет, а при необходимости может быть продлен еще на год.