Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром выехал в Дангаринский район с рабочей поездкой. На месте он ознакомиться с социально-экономическим достижениями района, пообщается с местным населением и откроет ряд социально-экономических объектов.

В кишлаке Сангтуда, откуда началась поездка президента, Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия новой современной школы №9, сообщает пресс-служба главы государства.

Школа рассчитана на 1320 ученических мест в две смены и состоит из 20 классов, спортивного зала, библиотеки и электронной библиотеки, зала для проведения культурных мероприятий, игровых спортивных площадок, столовой и пр.

На строительство школы из государственного бюджета было выделено свыше 16 млн сомони. На встрече президента с преподавателями, учениками школы, активом сельского джамоата Сангтуда было отмечено, что за годы независимости в Дангаринском районе построены и сданы в эксплуатацию 40 новых учебных заведений.

Только в прошлом году в Дангаре за счет различных источников финансирования было построено и оснащено 8 новых учебных учреждений на 1 тыс. 670 ученических мест.

Президент в своем выступлении отметил, что правительство Таджикистана, несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса, продолжат поддержку сферы образования в стране.

Эмомали Рахмон заявил, что для предотвращения присоединения молодежи в ряды мировых террористических групп наряду с правоохранительными органами должны нести ответственность также педагоги и представители общественности.