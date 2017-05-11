30 лет тому назад, 11 мая 1987 года, на площади Победы в столице был установлен танк ИС-2 («Иосиф Сталин» - 2), прошедший дорогами Великой Отечественной войны - символ единства фронта и тыла, армии и народа.

В конце ноября 1941 года молодые железнодорожники бросили по республике клич: создать фонд для постройки колонны танков имени комсомола Таджикистана. Первый взнос в размере 10 414 рублей сделали комсомольцы и молодежь столичного железнодорожного узла. Далее сообщения пошли чередой. Школа им. Пушкина – 100 рублей, автобаза №3 – 400 рублей, театр драмы им. Лахути – 500 рублей. Сообщения о перечислении средств приходили из Ленинабада, Хорога, Ленинского района и других городов и районов республики.

А как работали инициаторы! Слесари-стахановцы вагонного участка станции «Сталинабад» (бывшее название города Душанбе) Д.Казанцев и Ш.Карамов выполняют норму на 220–240 процентов, а смена старшего осмотрщика вагонов комсомольца Ивана Виданова ежедневно стала выполнять задание на 200–240 процентов. За самоотверженный труд его в сентябре 1942 года наградили орденом Трудового Красного Знамени. Виданов, недавно назначенный молодой начальник вагонного участка, вместе со своими подчиненными бесперебойно приводил в порядок раскуроченные санитарные поезда и отправлял их по линии Сталинабад – фронт. И спустя сорок шесть лет - 11 мая 1987 года - Иван Иванович Виданов вместе с другими ветеранами открывал памятник на площади Победы.

В 1941–1942 годах юная танцовщица из Куляба Туйди Бабиева, самая младшая во фронтовой концертной бригаде Кулябского областного музыкально-драматического театра, выезжала в составе бригады на Урал, где артисты выступали перед рабочими батальонами.

Танк, установленный в Душанбе на площади Победы, ежегодно на протяжении 31 года реставрируют добровольцы, также в последние годы его реставрацией занимаются военнослужащие 201-й РВБ. Накануне Дня Победы танк красят, а территорию вокруг него приводят в порядок.

В 1987 году, когда в 45-ю годовщину Великой Победы у монумента Победы в г.Душанбе был установлен танк, Туйди Бабиева была уже заслуженной артисткой Таджикской ССР и матерью-героиней.

В годы Великой Отечественной войны наряду с вышеупомянутыми тружениками республики свою лепту в разгром врага внесли и коллективы Турсунзадевского хлопкоочистительного завода, Душанбинского шелкокомбината и производственного хлопчатобумажного объединения, колхоза имени Ленина Пролетарского района, которые собрали более шести миллионов рублей и передали их в общенародный Фонд обороны.

На эти средства уральские рабочие Нижнего Тагила создали танковую колонну. Броня несла в бой имя горной республики.

Когда эшелон с колонной танков, построенных на средства жителей Таджикистана, прибыл на фронт, она вошла в состав 170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса, воины которого покрыли себя неувядаемой славой при освобождении захваченных фашистами территорий Советского Союза, стран Европы.

Бригада была сформирована в 1942 году в Москве. Боевой путь начала от Воронежа. Наиболее яркие вехи – Сталинградская битва, Орловско-Курская дуга, форсирование Днепра, Корсунь-Шевченковская и Ясско-Кишиневская операции, бои за Будапешт и Вену. За успешные боевые действия в Венгрии танковому корпусу было присвоено почетное наименование «Будапештский». 9 мая 1945 года бригада встретила в Австрийских Альпах.

Огнем против огня, моторами против моторов, броней против брони встали советские танки и их экипажи. Малым, но прочным кирпичиком в этой стене были танки-таджикистанцы 170-й бригады.

И не сгорели в безжалостной топке войны танки, построенные на средства трудящихся Таджикистана. Они вспыхнули светлыми факелами, отсалютовав Великой Победе, давшей свободу не только нам, но и всему миру.

Заметка в газете «Вечерний Душанбе» от 11 мая 1987 года.

Вспоминает участница церемонии открытия памятника в 1987 году секретарь столичного ГК ЛКСМ Роза Хошмухамедова:

- На той церемонии особенно пронзительно звучали воспоминания участников войны об их подвиге. Помню в тот день впервые и единственный раз было перекрыто движение по проспекту Правды (ныне проспект С.Шерози). Некоторое время люк танка был открыт и все желающие, особенно дети, могли залезть в него, занять место механика-водителя. Со временем в силу обстоятельств было принято решение все-таки заблокировать люк.

Место для памятника было неслучайным. На этой площади, тогда еще окраине Сталинабада, собирались средства помощи для фронта. Тогда был один девиз для тружеников тыла: «Все для фронта, все для Победы!»

Умение чтить память и подвиг ветеранов - это долг и обязанность каждого. Тогда, открыв этот памятник, поставив сюда танк, прошедший испытания войны, мы отдали дань уважения всем погибшим. Сейчас это - сигнал будущим поколениям, о том, что подвиг ветеранов нельзя забывать.