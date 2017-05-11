Бахтовар Хасанов, борец греко-римского стиля завоевал бронзовую медаль на проходящем в Индии Чемпионате Азии по спортивной борьбе.

С 10 по 14 мая лучшие борцы Азиатского континента в Дели разыгрывают 16 комплектов наград в вольной и греко-римской борьбе. Еще восемь комплектов медалей Чемпионата Азии распределят женщины.

Таджикистан на этом чемпионате представляют 13 спортсменов: Джамшед Шарифов (57 кг), Абдулкосим Файзиев (61 кг), Амирджони Саидджон (65 кг), Гуломджон Шарифов (70 кг), Салимджон Халимзода (74 кг), Баходур Кодиров (86 кг), Искандари Рустам (97 кг) и Фарход Анакулов (125 кг) – по вольной борьбе, Рузадор Джуганиев (59 кг), Сухроб Ходжиев (71 кг), Бахтовар Хасанов (75 кг), Сухроб Абдулхаев (80 кг) и Азиз Зарипов (98 кг) – по греко-римской.

В первый день турнира борцы греко-римского стиля разыграли награды в пяти весовых категориях — 66, 75, 80, 98 и 130 кг.

Успешно провел свои схватки молодой таджикский борец Бахтовар Хасанов. В своем весе он сначала одолел японца Рай Хаяши со счетом 12:4. В следующем поединке Бахтовар уступил по очкам Десунгу Парк из Кореи. В схватке за «бронзу» Хасанов победил тайбейца Ю-Чинг Чен со счетом 8:0.

Двое других таджикских борца-классика Сухроб Абдулхаев и Азиз Зарипов не смогли пробиться в призовые.

Бахтовар Хасанов неоднократный чемпион и призер республики по греко-римской борьбе, победитель и призер нескольких международных турниров, бронзовый призер чемпионата Азии среди молодежи в столице Монголии Улан-Баторе и Евразийских спортивных игр среди юношей в Алма-Ате.

Недавно он вновь стал чемпионом Таджикистана, победив в финале одного из сильных борцов республики, Азизбеки Шарифзода.

Сегодня проходят состязания среди классиков в весовых категориях 59 кг, 71 кг и 85 кг.

Схватки среди вольников стартуют завтра, 12 мая.

Технические результаты. Греко-римская борьба.

66 кг.

1) Сангхун Ох (Корея),

2) Алмат Кебиспаев (Казахстан)

3) Али Арсалан (Иран)

3) Джинхин Донг (Китай)

75 кг.

1) Максат Эрежепов (Казахстан)

2) Даесунг Парк (Корея)

3) Бахтовар Хасанов (Таджикистан)

3) Бин Джанг (Китай)

80 кг.

1) Рамин Тахерисартанг (Иран)

2) Джангхун Ким (Корея)

3) Синг Харпрет (Индия)

3) Самат Ширдаков (Кыргызстан)

98 кг.

1) Саидмустафа Салехизадех (Иран)

2) Сейнгджун Ким (Корея)

3) Ерулан Искаков (Казахстан)

3) Рустам Ассакалов (Узбекистан)

130 кг.

1) Бехнам Арьятапех (Иран)

2) Дамир Кузембаев (Казахстан)

3) Муминджон Абдуллаев (Узбекистан)

3) Минсук Ким (Корея)