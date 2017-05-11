В городе Оше на юге Кыргызстана на средства Узбекистана будет построена новая современная школа на 630 мест. Язык обучения в новом учебном заведении будет выбран с учетом потребностей жителей.

В настоящее время стороны готовят документы по строительству ошской школы, сообщает «Фергана» со ссылкой на начальника Ошского городского управления образования Авазбека Асанова.

«Как вы знаете, с начала этого года отношения Кыргызстана с Узбекистаном хорошо развиваются. Делегация во главе с нашим вице-премьером была в Андижане, потом в Ош приехала узбекская делегация, тоже во главе с вице-премьером. Инициатива строительства в Оше школы за счёт Узбекистана была выдвинута во время пребывания киргизской делегации в соседней стране», - рассказал Асанов.

Новая школа будет стоять на проспекте Масалиева в Оше, где до этого находилась школа имени Алишера Навои, здание которой было разрушено.

На вопрос о языке обучения в новой школе Асанов ответил, что это будет известно после сдачи здания в эксплуатацию. «Сейчас эта киргизоязычная школа. Язык обучения в новом учебном заведении будет выбран с учетом потребностей жителей этого микрорайона. Новая школа тоже будет носить имя Алишера Навои», - сказал Асанов.

Накануне мэр Оша Айтмамат Кадырбаев провел встречу с представителями строительной компании ООО «Трест-12» и проектной организации ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ» из Ташкента. Стороны обсудили проект строительства школы на 630 мест.

«Мэрия Оша выделила земельный участок на одной из центральных улиц города общей площадью 1,11 гектара. Согласно проекту, общая площадь застройки составит 3851 квадратный метр. Эта важная и нужная работа еще больше сплотит наши народы и позволит построить общее будущее на основе дружбы, взаимопонимания и взаимной поддержки двух народов», - отметил Айтмамат Кадырбаев.

Согласно проектной документации, новая школа будет трехэтажной, в ней выделят места для спортивного и актового залов, кабинета врача, столовой, летнего спортивного комплекса и так далее. На каждом этаже будут лаборатории и мастерские.

Начало строительных работ запланировано на ближайшее время. Общая смета пока не известна. Большинство строительных материалов планируется привезти из Узбекистана. Школу хотят построить и сдать к сентябрю 2017 года.