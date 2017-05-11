Накануне мирового саммита по Шелковому пути в Пекине (14 - 15 мая) известный таджикский политолог Абдугани Мамадазимов делится мыслями о его значения для Таджикистана и всей Центральной Азии.

Не только жизнедеятельность одного человека или группы лиц, но и жизнь целого народа и региона могут сопровождать какие-то табу, заклятия и просто «проклятия». Вспомним царя Коринфа Сизифа в древнегреческой мифологии, который должен, согласно «проклятию» олимпийских богов, после смерти вечно вкатывать на гору тяжёлый камень, который, едва достигнув вершины, раз за разом скатывается вниз. Или судьба курдов. Согласно «Шахнаме», спасенные от змей с плеч Заххака, они должны были жить в горах, избегая городов. И в итоге они до сих пор не могут создать собственное консолидированное государство.

Подобные «проклятия» присущи не только древности и средневековью, но и современности. Одно из них закрепилось сразу после появления самого молодого региона мира - Центральной Азии и после приобретения независимости её пятью странами. Среди ученых-специалистов возникло и постепенно укоренилось устойчивое мнение, что данный регион, не имеющий выхода к мировым морям, «обречен стать аутсайдером экономического развития».

Это устойчивое мнение преследовало наш молодой регион более 15 лет.

Первые усилия

Сейчас в регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты, связывающие его с сопредельными и отдаленными регионами Евразии.

Несомненно, первым примером прорыва к морю нашего региона было предпринято аж на заре независимости, когда лидеры молодых государств Центральной Азии собрались в приграничном туркменском Теджене, чтобы связать центральноазиатскую систему железных дорог с иранскими железными дорогами через приграничный город Серахс для выхода к странам Среднего Востока и к Персидскому заливу.

За этим сугубо региональным проектом последовали также национальные проекты по прокладке газо- и нефтепроводов из Туркменистана и Казахстана в Китай. Также были проложены ЛЭП из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана в Афганистан.

Больше всего в региональном процессе «снятия проклятия» преуспел Туркменистан, который при поддержке Китая проложил три ветки газопровода в Китай (протяженностью более 10 000 км). По некоторым данным, более 70% употребляемого газа в городе Урумчи (административный центр СУАР КНР) и более 60% в Пекине приходится на туркменский газ.

Необходимо учесть, что здесь не практикуется сжижение газа для его транспортировки на дальние расстояния морским путем, а перегоняется он через газопровод.

За ним следует Казахстан, который перегоняет прикаспийскую нефть к китайской границе и далее, после переработки - во все уголки этой обширной страны.

Все эти разрозненные национальные и региональные усилия стран Центральной Азии для соединения с сопредельными и отдаленными сухопутными регионами с сентября 2013 года были включены в китайский мегапроект «Один пояс - один путь», впервые озвученный председателем КНР Си Цзиньпином.

Есть такой миф…

Если взглянуть на историю, то начиная с Амира Тимура все выдающиеся саманидские, темуридские, сельджукидские и казахские эмиры и султаны никогда не стремились к морям, а старались взять под свой контроль как можно больше сухопутных маршрутов Шелкового пути.

Сельджукские эмиры выходили к восточным портам Средиземноморья благодаря военной удачи (из-за слабости византийской армии), а не целенаправленной политики «намочить свои мечи или сапоги в море». Поэтому это «проклятие» не от природы, а выдуманное теми, кто хотел бы держать нас на «периферии» глобального развития.

Рассмотрим данный тезис на примере родного Таджикистана, который в прошлом году также сделал сильный ход в процессе перехода от концепции «портозависимости» к «портоудаленности».

11 мая прошлого года при участии четырех стран Центральной и Южной Азии мы запустили крупный межрегиональный проект CASA-1000 для перетока излишек электроэнергии из стран верховья Центральной Азии на юг. А через полгода (29 октября) изменили русло реки Вахш через водоотводный тоннель в участке строительства гигантского гидроузла Рогун. Другими словами, не мы зависим от пакистанского порта Карачи, а наоборот, доки этого порта в будущем будут бесперебойно работать благодаря поступлению таджикской экологически чистой электроэнергии.

Новая китайская инициатива «Экономический пояс шелкового пути» (как неотъемлемая часть идеи «один пояс, один путь») действительно выступает первым мировым мегапроектом, раз и навсегда разрушающим миф о «портозависимости».

«Пора исправить историческую диспропорцию»

Активизация усилий по восстановлению центрального маршрута шелкового пути через Центральную Азию выступит первым реальным проектом мирового сообщества в лице Китая, для полномасштабного включения стран ЦА в мировую экономику.

Поэтому я предлагаю всем заинтересованным сторонам изучить вопрос прокладки трансконтинентального сухопутного маршрута «Сингапур-Сиань- Самарканд- Санкт-Петербург (или Стамбул)- Стокгольм», с особым акцентом на центральный участок данного маршрута «Сиань-Душанбе- Самарканд», который в прошлом нес основное бремя регулярного функционирования караванной торговли между регионами античности и средневековья. Строительство железной дороги «Кашгар-северный Памир- Джиргаталь- Душанбе- Пенджикент- Самарканд» будет олицетворять главный принцип функционирования Великого шелкового пути времен Саманидов и дальновидных китайских императоров (Тан), который гласил «Кони на севере, корабли на юге».

Другими словами, караваны, груженые шелком, фарфором и другими товарами роскошного и повседневного потребления, выходя из столицы империи Тан города Чанъан (совр. Сиань), переходя страны Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока (включая саманидские земли), подходили к портам Черного и Средиземноморья. Корабли, груженые аналогичными товарами, выходя в моря из знаменитого порта Гуанчжоу, брали курс в порты Персидского залива или Красного моря.

Эти корабли и «корабли пустыни» (бактрийские верблюды) обеспечивали так недостающий в наше время мировой баланс (паритет) между морской и сухопутной частями мировой торговли, который имеет большую диспропорцию в пользу первой.

По сути, современное китайское руководство выступает к лидерам мирового сообщества, в первую очередь сухопутным внутриконтинентальным странам, с обращением исправить эту диспропорцию в пользу морских держав, начавшуюся со времен Великих географических открытий.

В настоящее время на Земном шаре не осталось неизведанных регионов и островов и пора все вернуть на свои места. Начавшаяся эра скоростных железных дорог, доставляющих не только пассажиров, но и товаров на дальние расстояния в кратчайшие сроки могут вернуть мировой баланс между сухопутными и морскими странами. Мы не должны оставаться на периферии от глобальных трендов.

Таким образом, не только снимается выдуманное «проклятие», висящее как «дамоклов меч» над странами Центральной Азии, но и к традиционным таджикским семьям вернется торговая смекалка, производственная находчивость и достаток.