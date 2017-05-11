Торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Таджикистане состоялась в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни.

Перед началом концерта таджикистанцы смогли ознакомиться с выставкой «Мой Узбекистан». После официального открытия со стороны первого заместителя министра культуры Узбекистана Минходжиддина Ходжиматова и министра культуры РТ Шамсиддина Орумбекзода, выступление началось с зажигательного танца солисток ансамбля «Узбекистан» под исполнение Заслуженного артиста Узбекистана Собирджона Муминова. На сцене также выступили Народные артисты Узбекистана Гуломджон Ёкубов, Махмуд Номозов, эстрадная певица Севинч Муминова и многие другие.