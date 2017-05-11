Узбекские деятели искусств, прибывшие показать культуру своей страны в Таджикистан, сегодня утром отправились в административный центр Хатлона – город Курган-тюбе.

Гости ознакомятся с историей Хатлона, побывают в областном музее и библиотеке.

В два часа дня в Театре имени Ато Мухамеджанова состоится концерт узбекских артистов, которые вчера взорвали душанбинскую публику.

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Официальная делегация деятелей культуры Узбекистана прибыла в Таджикистан 9 мая авиарейсом национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». В Душанбе прибыли 55 артистов и музыкантов из Узбекистана. Гостей встречали в Душанбинском аэропорту хлебом-солью под звуки карнаев.

В составе узбекской делегации народные артисты Узбекистана Гуломджон Ёкубов и Махмуд Номозов, певица Севинч Муминова, государственный ансамбль песни и танца «Узбекистан». Также вместе с культурными деятелями в Таджикистан прибыли представители правительства Узбекистана, МИД, министерства культуры, Госфилармонии и «Узбеккино», сообщили «АП» в Минкультуры Таджикистана.

Торжественная церемония закрытия Дней культуры Узбекистана пройдет вечером, 12 мая, в Государственном академическом театре оперы и балета им. Айни в Душанбе.

Напомним, что Дни культуры Узбекистана в Таджикистане в последний раз проходили 20 лет назад, в 1997 году.