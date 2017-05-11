Не менее 8 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,5 на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Более 20 человек получили ранения, передает агентство «Синьхуа».



По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 (00.58 мск) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине восьми километров.

Очевидцы заявляют, что после землетрясения ощущались множественные афтершоки.

Всего от последствий землетрясения пострадали 789 местных жителей.

По данным сейсмологического управления СУАР, почти 200 зданий были разрушены в результате землетрясения.

В настоящее время на место происшествия направлены спасатели. Ведутся поисковые работы и разбор завалов.