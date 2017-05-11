Двое подростков из приграничного с Афганистаном таджикского кишлака Кавок района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) Хатлонской области подорвались на противопехотной мине.

Трагедия произошла вечером 9 мая на территории кишлака Саричашма вышеназванного района, когда пострадавшие подростки - 14-летний Шукрулло Фахриддин и 13-летний Шохрух Хайриддин в это время пасли домашний скот.

Как сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Умеда Юсупова, пострадавшие с многочисленными осколочными ранениями доставлены в больницу района Восе.

Врачи оценивают состояние здоровья ребят стабильным. Однако подростки до сих пор находятся в шоковом состоянии.

По словам Юсуповой, таджикские саперы установили тип взорвавшейся противопехотной мины – ТСМ-1.

По данным оборонного ведомства Таджикистана, противопехотные мины вышеназванного типа были установлены на данном направлении госграницы Таджикистана с Афганистаном в годы гражданской войны, где часто совершали вооруженные вылазки бойцы Объединенной таджикской оппозиции.

По данным Центра по минным вопросам Таджикистана, с 1992 года по 2016 год в республике от взрывов мин пострадало 600 человек. Из них более 300 человек погибли, остальные получили ранения различной степени. В течение пяти лет саперами минного Центра по республике очищено 500 тыс. кв. метров опасной территории. Обнаружено и уничтожено более 3 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, оставшихся лежать в земле со времён гражданского противостояния (1992-1997 гг).

Таджикистан подписал Соглашение по запрещению использования, хранения, производства и передачи противопехотных мин (Оттавская Конвенция) в 2000 году.