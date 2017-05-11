Инфляционные процессы в потребительском секторе Таджикистана в апреле этого года несколько замедлились.

Уровень инфляции в минувшем месяце составил 1,2 процента, сообщает Национальный банк Таджикистана. Это на 0,3 процента ниже показателя марта нынешнего года. Инфляция в марте усилилась до 1,5 процентов.

Отметим, в январе этого года цены и тарифы выросли на 0,6 процента, а в феврале – на 1,1 процента.

Таким образом, за первые четыре месяца нынешнего года уровень инфляции в Таджикистане составил 4,4 процента, что на 0,7 процентов выше показателя соответствующего периода прошлого года.

Годовая инфляция – с апреля 2016 по апрель 2017 года – выросла до 8,1 процентов.

Ранее НБТ в связи с курсовым давлением на таджикскую валюту прогнозировал негативные инфляционные процессы в течение всего второго квартала этого года.

Инфляционные процессы в потребительском секторе Таджикистана усилились в марте этого года после заметного обесценивания таджикской валюты по отношению к доллару.

«Несмотря на это, Национальный банк Таджикистана налаживает твердую денежно-кредитную политику, направляя все имеющиеся возможности для удерживания уровня инфляции в среднесрочном периоде в рамках запланированных показателей», - успокаивали в регуляторе.

До конца нынешнего года НБТ надеется удерживать инфляцию на уровне 7 процентов.

В 2016 году цены и тарифы в Таджикистане выросли на 6,1 процентов. Среднемесячный уровень инфляции в прошлом году составил 0,5 процента.