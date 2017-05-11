В деревне Чертова Гора Пушкиногорского района 8 мая состоялась церемония перезахоронения останков советского воина Турдиназара Тагаева, уроженца Таджикистана, погибшего в годы Великой Отечественной войны в селе Михайловское Псковской области.

Траурные мероприятия начались с памятного митинга, который прошел в братской могиле в Чертовой Горе Пушкиногорского района Псковский области, сообщается на официальном сайте посольства Таджикистана в Росссии.

В церемонии захоронения останков солдата Великой Отечественной Войны приняли участие Глава Пушкиногорского района Александр Баранов, Военный атташе Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации Фариддун Раджабов, Начальник Управления специальных программ Администрации Псковской области Игорь Виноградский, руководство поискового отряда «Безымянный», руководители организаций и учреждений района, учащиеся и жители района, а также студенты и представители таджикской диаспоры.

Захоронение солдата прошло со всеми воинскими почестями и соблюдением мусульманских обычаев. В почетном карауле стояли военнослужащие Островского гарнизона. Останки Т.Тагаева предали земле, прозвучал воинский салют, затем к могиле возложили цветы и венки. Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания.

Отдавая долг погибшим воинам, военнослужащие возложили к центральному памятнику в братской могиле гирлянды Славы и прошли торжественным маршем.

Выступающие отметили, что всегда будут хранить память о Великих событиях, передавая ее от поколения к поколению, помнить героические подвиги воинов-освободителей, среди которых были воины разных национальностей и вероисповеданий.

В своем выступлении автор книги «23-я гвардейская стрелковая дивизия» Дарья Тимошенко рассказали о героических подвигах Тагаева Турдиназара на Калининской земле в ходе Великой Отечественной войны.

Останки красноармейца были обнаружены в Пушкиногорском районе местным поисковым отрядом «Безымянный» в июле 2015 года. При нем были найдены две номерные медали «За Отвагу». Благодаря стараниям историка Дарьи Тимошенко, в центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации удалось установить имя погибшего солдата. Им оказался Турдиназар Тагаев. Он родился в 1922 году в Кокташском (ныне район Рудаки) районе Таджикской ССР и призван в Красную армию Кургантюбинским РВК Таджикской ССР 28 июля 1941 года.

Т.Тагаев был гвардии старшим сержантом, командовал отделением 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 68-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.

Солдат погиб в бою 23 июня 1944 года в десяти километрах северо-западнее села Михайловское Пушкиногорского района. Посмертно он был награжден орденом Славы 3-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени.

В братской могиле в Чертовой Горе похоронено около 3,6 тыс. человек и захоронения продолжаются до сих пор.