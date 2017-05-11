Американское ведомство объявило о награде за информацию о террористе Абу Мухаммаде аль-Джулани.

Госдепартамент США сообщил, что за информацию о главаре террористической организации «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммаде аль-Джулани объявлена награда в размере $10 млн. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на заявление госдепа.

Отмечается, что в рамках программы госдепа награду заплатят за данные, которые помогут «идентифицировать» главаря боевиков или «установить его местонахождение».

В марте сообщалось, что члены «Джебхат ан-Нусры» убили 25 человек в провинции Хама.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.