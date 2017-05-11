С этих слов cегодня в Душанбе началось официальное открытие Дней культуры Узбекистана в Таджикистане.

Церемония проходит в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни.

На мероприятие приглашены представители дипломатического корпуса, аккредитованного в РТ, общественные и государственные деятели, представители госструктур и СМИ.

На открытие Дней узбекской культуры пришел помощник президента РТ по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

С вступительным словом на сцену вышли Минходжиддин Ходжиматов - первый замминистра культуры Узбекистана и министр культуры РТ Шамсиддин Орумбекзода.

«Наши народы связывает многовековая дружба, и мы рады, что наконец наступил праздник искусства в нашей стране», - заявил Орумбекзода.

«Несмотря на то, что наши дипломатические отношения установлены в 1992 году, Таджикистан и Узбекистан связывает многовековая дружба. Культура и искусство всегда служили мостом для всех народов. Мы выражаем благодарность таджикской стороне за теплый прием. Нас в Таджикистане везде встречают с улыбкой и радостью», - отметил в своем выступлении Минходжиддин Ходжиматов.

Он зачитал на таджикском стихи Мирзо Турсунзаде о дружбе:

"То тавони дустонро гум макун,

Дустони мехрубонро гум макун…».

( Если можешь, не теряй друзей

Не потеряй хороших друзей).

Концертная программа открылась выступлением Государственного ансамбля песни и танца "Узбекистан". В программе концерта - выступление Народного артиста Узбекистана Гуломджона Ёкубова, Махмуда Номозова, певицы Севинч Муминовой.

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