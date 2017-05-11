Мать погибшего солдата не верит, что ее сын мог сам наложить на себя руки. Она уверена, что его пытали.

В Верховном суде сегодня будет рассмотрена жалоба матери погибшего солдата Джахонгира Курбонова на вынесенный ранее приговор офицеру погранвойск, под начальством которого некогда служил ее сын. В марте с офицера были сняты все обвинения в том, что именно издевальтельства с его стороны послужили причиной суицида солдата. Он был осужден по другим статьям.

Общественная Организация «Офис гражданских свобод» сообщает, что жалоба Джурахоновой Рухсоры – матери погибшего солдата состоит в том, что она не удовлетворена приговором в отношении командира взвода в/ч 2747 Погранвойск ГКНБ РТ Ёрибека Саидова, под началом которого служил ее погибший сын.

Саидов в марте текущего года был признан виновным по двум статьям УК РТ: по статье 250 (Вымогательство) и статье 391, ч.3 (Злоупотребление властью или служебным положением).

Обвинения в пытках были с него сняты: статья 143 (пытки) заменена на статью 391 (злоупотребление служебным положением).

Судья Хотам Раджабзода тогда заявил на суде, что доказательства того, что осужденный применял пытки в отношении погибшего солдата, суду так и не были представлены.

Сам офицер в своем последнем слове заявил, что не признает себя виновным ни по одной статье обвинения. Ёрибек Саидов также заявил, что не имеет никакого отношения к смерти военнослужащего Джахонгира Курбонова, который покончил жизнь самоубийством.

Тем временем, еще 10 марта гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого Ёрибека Саидова к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. При этом, наибольший срок – 12 лет он попросил за обвинение по статье «пытки».

Тогда прокурор Юсуфзода на суде заявил, что Саидов, исполняя роль дознавателя, обвинил двух солдат – Джахонгира Курбонова и Мехрочиддина Бехзода в краже радиатора автомашины, принадлежащей воинской части, и потребовал с них возмещения нанесенного ущерба в размере 400 сомони.

«Он пригрозил солдатам, что если те не принесут требуемую сумму, то он сообщит о данном факте в военную прокуратуру, вызовет в часть их родителей, и в присутствии всего личного состава части унизит их честь и достоинство, - заявил прокурор. – В результате, рядовой Джахонгир Курбонов, не выдержав постоянных издевательств и жестокого обращения, 11 сентября 2016 года повесился. Впоследствии расследование показало, что злополучный радиатор пропал 27 августа 2016 году, и его украл другой солдат».

Тем временем, мать Ёрибека Саидова Сангина Саиджонова не считает своего сына повинным в том, что находящийся в его армейском подчинении военнослужащий наложил на себя руки.

«Если Джахонгир Курбонов был слабохарактерным, и убил себя сам, то причем тут мой сын? Почему дрогой солдат, который был тогда с ним, не покончил жизнь самоубийством? А мой сын не виноват, спросите у людей, какой мой сын, и вы не услышите ни одной жалобы», - отметила женщина.

Родители погибшего солдата не согласны с приговором суда, и намерены подать иск, чтобы опротестовать приговор суда. Они убеждены, что их сын - Джахонгир Курбонов не мог сам наложить на себя руки, и считают, что их сына могли убить.

«Когда мой сын погиб, один из солдат признался, что именно он украл этот радиатор, он его вернул в часть. Выходит, что моего сына убили за вещь, которую он не брал», - сказал ранее Джурабек Курбонов, отец погибшего журналистам.