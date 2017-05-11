Президент Эмомали Рахмон, который сегодня посетил стройплощадку Рогунской ГЭС, встретился со строителями гидроузла. И призвал их соблюдать требования международных стандартов и качественно выполнять плановые работы.

Выступая на встрече, президент отметил, что «строительство подобного судьбоносного объекта должно быть налажено комплексным методом, то есть путем обеспечения выполнения работ во всех направлениях», передает пресс-служба главы государства.

«Наряду с основными строительно-монтажными работами должна быть подготовлена и затопляемая зона. В этом процессе должны быть налажены работы по переселению населения и созданию необходимых условий жизни для мигрантов на новых местах жительства. Особо хочу подчеркнуть, что часть дороги Вахдат-Нурабад-Лахш в феврале 2019 года окажется под водой. Поэтому Министерству транспорта необходимо, начиная с сегодняшнего дня принимать необходимые меры для подготовки объездной дороги в этой зоне», - заявил президент РТ.

Глава государства подчеркнул отставание работ по возведению первой очереди плотины.

Пресс-служба президента РТ 1 /9

"Для сдачи в эксплуатацию двух первых агрегатов должен быть полностью сдан в эксплуатацию третий строительный туннель, должны быть завершены наземные и бетонные работы для оборудования агрегатов, машинный и трансформаторный залы, обслуживающее и производственное здание с установкой необходимого оборудования, сданы в эксплуатацию туннели и автомобильные дороги для первой очереди строительства плотины до высоты 1100 м, до названной высоты должны быть подготовлены зоны затопления водохранилища", - отметил Лидер нации.

По его словам, невыполнение предусмотренных планов в установленные сроки "создают серьезную угрозу для запуска первого агрегата ГЭС до конца 2018 года".

Он поручил заказчику строительства и подрядным компаниям усилить работу с целью своевременного выполнения утвержденных планов. Кроме того, президент указал уделять серьезное внимание использованию современной строительной техники, привлечению высококвалифицированных отечественных специалистов, опытных инженеров, воспитанию молодых кадров и повышению уровня их навыков и знаний.

По мнению президента, эффективное использование техники и оборудования считается одним из важных вопросов в процессе строительства электростанции. В данный момент в работе строительства плотины используются более 330 машин и оборудования, такие как грузовые автомашины, экскаваторы и бульдозеры.

«Несмотря на то, что только в последние месяцы существующие мощности начали работать относительно полностью, однако обстоятельство с использованием техники и оборудования все еще требует улучшения. Ибо до сегодняшнего дня используются лишь 75% машин и оборудования, в некоторых случаях ряд машин и оборудования полностью не используется», - отметил президент.

Он призвал руководителей Рогунской ГЭС и подрядных компаний обеспечить полное и эффективное использование существующего оборудования в трех сменах.

Полный текст выступления Эмомали Рахмона перед строителями Рогуна можно прочитать здесь.