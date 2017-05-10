В Душанбе проходит Международный теннисный турнир среди молодежи Tajikistan Open. Сразу после его окончания стартуют соревнования на кубок Федерации тенниса Таджикистана.

За результатами международного турнира можно следить на сайте itftennis.com в разделе juniors/tournaments.

Как рассказал генеральный секретарь Федерации тенниса Таджикистана Мирхусейн Яхьяев, гости из 13 стран, которые приминают участие в турнире, были приятно удивлены состоянием теннисных кортов Таджикистана.

«Это десять шагов вперед, - с удовольствием констатировал Яхьяев. - Они буквально открыли для себя новую теннисную страну».

Оба эти турнира входят в 5-ю категорию системы соревнований Международной федерации тенниса ITF. За участие каждому теннисисту присваиваются рейтинговые очки. Сейчас в мировом теннисном ранжире есть имена Шодмона Курбонова, Анастасии Турсуновой, лучший результат у Исамджона Шарифова, который стоит в Азии на 14-м месте.

«Это уже большой успех для нас», - говорит Мирхусейн Яхьяев.

Он также сообщил «АП», что после этого турнира группа теннисистов республики примет участие в юношеских турнирах в Казахстане и Узбекистане.

Дмитрий Савчук из Узбекистана, главный судья турнира, поделился впечатлениями о душанбинских соревнованиях:

- Я был в Душанбе в 2003 году, когда здесь проводились Центральноазиатские игры, был в качестве главного судьи. Спустя 14 лет, возвращаясь в Душанбе, увидел совсем другой город – построили шикарные корты, на которых можно провести международные турниры. Я сам из Ташкента, есть что сравнивать. В Душанбе очень понравилось все - от организации турнира до новых кортов – республика постаралась на славу, чтобы развивать теннис у себя. В 2003 году были песчаные корты, все было по-другому. Это большой успех для Таджикистана.

Asia-Plus Главный судья соревнований Дмитрий Савчук (Узбекистан): «В Душанбе очень понравилось все - от организации турнира до новых кортов – республика постаралась на славу, чтобы развивать теннис у себя»

- Скоро здесь состоится турнир на Кубок Международной Федерации с участием 16 стран. Думаю, у Душанбе есть прекрасные возможности принять и еще раз удивить мировое теннисное сообщество, - говорит Савчук. - Юношеские турниры ITF в Душанбе проводятся впервые, и впечатления у гостей и специалистов самые лучше. И это очень хорошо для спортсменов Таджикистана, потому что им больше не нужно выезжать за пределы страны, чтобы тренироваться. То, что делает Федерация тенниса Таджикистана, вызывает только положительные чувства и слова одобрения.

По словам гостя из Узбекистана, в поединках со сверстниками из передовых стран, а тут есть представители из 10 стран мира, юные таджикские теннисисты приобретут необходимый опыт, и надеюсь, скоро начнут заявлять о себе на международной арене.

Как рассказал президент Федерации тенниса Таджикистана Шохин Саидов, в этом году в республике планируется провести ряд международных турниров. 3 июня в Душанбе стартует Кубок Центральной Азии для теннисистов до 12 лет.

Глава национальной федерации поблагодарили Комитет молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана, гостиницу «Серена», ГУП «Таджикская железная дорога» и других, кто помог организовать международный турнир на высоком уровне.

Серия, состоящая из двух турниров для юношей, завершится 21 мая.

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