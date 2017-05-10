Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В заявлении Белого дома говорится, что Трамп действовал по рекомендации министерства юстиции, пишет «Медуза».

The New York Times сообщает, что увольнение Коми связано с его расследованием переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которую она хранила на личном сервере во время работы на госдолжности. По данным издания, Трамп в письме к Коми поблагодарил его за то, что руководитель ФБР уведомил президента США, что тот не находится под подозрением, но отметил, что директор спецслужбы не способен эффективно руководить ведомством. 

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Имя нового руководителя ведомства не называется. В письме к Коми Трамп отметил, что поиск нового директора ФБР начинается немедленно.

В конце марта 2017 года Джеймс Коми объявил, что ФБР ведет расследование связей окружения Трампа с Россией с целью повлиять на итоги президентских выборов в США.

Коми неоднократно обвиняли во вмешательстве в политический процесс в США. В частности, он подвергался критике за публичное обсуждение ситуации с электронной перепиской бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую та хранила на собственном сервере. Коми заявлял, что подобное поведение Клинтон было безрассудным, а незадолго до выборов президента говорил, что ФБР возобновляет расследование в связи с перепиской Клинтон.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году президентом Бараком Обамой.