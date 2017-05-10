Форум деловых кругов Таджикистана и Пакистана состоится 24-25 мая в Душанбе. На встрече ожидается участие фармацевтических, строительных и текстильных компаний двух стран.

Дату проведения форума согласовали в минувший понедельник посол Пакистана в РТ Тарик Икбол Сомро и председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид, сообщает пресс-служба ТПП.

Стороны отметили, что проведенные в прошлом году в Душанбе пакистанская выставка и форум предпринимателей «Пакистан-Таджикистан» дали положительные результаты. Подписаны соглашения о сотрудничестве между компанией «Хасан индастрис» о создании СП на территории Таджикистана по переработке кожи и выпуску кожаных изделий. С предприятиями Согдийской области подписаны соглашения о сотрудничестве между компанией «Хасан индастрис» и ТАЛКО о поставке в Пакистан кабельной продукции и алюминия.

На встрече было подчеркнуто, что для заметного увеличения товарооборота между Таджикистаном и Пакистаном необходимо улучшить транспортные коммуникации.

Отметим, что еще в 2013 году Таджикистан и Пакистан договорились совместно с Афганистаном подписать трехстороннее торгово-транзитное соглашение, которое должно было способствовать наращиванию таджикско-пакистанского товарооборота. Однако данный документ до сих пор не подписан из-за разногласий между Пакистаном и Афганистаном.

Таджикистан готов подписать данное соглашение в любой момент, однако Афганистан предлагает включить в него также Индию. Пакистанских властей такое предложение категорически не устраивает из-за дипломатического противостояния с Индией.

Относительно противоречий между Исламабадом и Кабулом по вопросу включения Индии Тарик Икбол Сомро в прошлом году «АП» сказал, что к этому соглашению хотят присоединиться также многие другие страны. «Однако, - заключил он, - изначально данный документ планировалось подписать Пакистаном, Таджикистаном и Афганистаном. Только после этого можно будет рассматривать включение других стран».

Пакистанские товары в Таджикистан в основном поставляются наземным транспортом посредством территории Афганистана.

Объем таджикско-пакистанского торгового оборота в прошлом году составил чуть более 55 миллионов долларов, снизившись за год на 14 процентов. В прошлогоднем товарообороте более 30 миллионов долларов приходится на экспорт таджикской продукции в Пакистан. Пакистанская продукция импортирована Таджикистаном на сумму 25 миллионов долларов.

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