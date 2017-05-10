В Душанбе 9 мая прибыла официальная делегация деятелей культуры Узбекистана. Гости из соседней республики покажут таджикистанцам культуру своей страны.

Авиарейсом национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» 9 мая в Душанбе прибыли 55 артистов и музыкантов из Узбекистана, которые примут участие в Днях культуры РУ в Таджикистане. Гостей встречали в Душанбинском аэропорту хлебом-солью под звуки карнаев.

В составе узбекской делегации народные артисты Узбекистана Гуломджон Ёкубов и Махмуд Номозов, певица Севинч Муминова, государственный ансамбль песни и танца «Узбекистан». Также вместе с культурными деятелями в Таджикистан прибыли представители правительства Узбекистана, МИД, министерства культуры, Госфилармонии и «Узбеккино», сообщили «АП» в Минкультуры Таджикистана.

«Делегацию соседей возглавил первый заместитель министра культуры Узбекистана Минходжиддин Ходжиматов. Своих гостей мы разместили в столичной гостинице “Шератон”», - сообщил «АП» заведующий отделом международных отношений министерства культуры РТ Абдугаффор Абдуджаббор.

Сегодня в 11 часов в Национальной библиотеке Таджикистана пройдет пресс-конференция с участием министра культуры Таджикистана и руководителя официальной делегации Узбекистана относительно проведения в Таджикистане Дней культуры Узбекистана.

Сегодня же в 14 часов в Доме кино Союза кинематографистов Таджикистана (бывший кинотеатр им. Зебуниссо) состоится открытие Дней узбекского кино. Мероприятие откроет картина «Ота» («Отец»).

Также 10 мая в 17:30 в фойе Государственного академического театра оперы и балета им. Айни начнет работу фотовыставка «Современный Узбекистан». А в 18:00 здесь состоится официальная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Таджикистане с большой концертной программой.

Подобная концертная программа пройдет также 11 мая в городе Курган-тюбе для жителей Хатлонской области.

В рамках своего визита в нашу страну гости ознакомятся с достопримечательностями Душанбе и его окрестностей, посетят Национальный музей, Музей древности и другие культурные объекты таджикской столицы.

Торжественная церемония закрытия Дней культуры Узбекистана пройдет вечером, 12 мая, в Государственном академическом театре оперы и балета им. Айни в Душанбе.

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