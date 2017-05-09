Около трехсот душанбинцев вышли сегодня на акцию «Бессмертный полк» на улицы Душанбе с портретами своих отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны на фронтах.

«Бессмертный полк», на проведение которого власти Таджикистана так и не дали официального разрешения, прошел с Площади Победы по центральным улицам Душанбе.

Как сообщили «АП» организаторы шествия, сейчас душанбинцы поднимаются к Парку Победы, где, как и планировалось, конечная точка акции. «К нам по дороге продолжают присоединяться люди, которые несут фотографии своих родных. Сейчас нас уже около трех сотен человек», - сообщили организаторы шествия.

Официального отказа на проведения акции, по словам организаторов, они не получили, как впрочем и разрешения. «Мы решили пройтись по улицам Душанбе, как и в прошлом году, когда мы просто собрались и прошли по Душанбе, чтобы почтить память наших героев», - сообщили организаторы шествия.

5 мая, после того, как СМИ написали, что власти не дали разрешение на проведение «Бессмертного полка», государственное агентство «Ховар» распространило заявление, что данная акция не может быть проведена, потому что противоречит традициям ислама.

«Продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме тех, которые запланированы в Парке Победы. Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям», - говорилось в заявлении госагентства.