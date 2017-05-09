Победа в Великой Отечественной войне - это подвиг и слава всего советского народа, и как бы ни перетасовывались исторические факты, но 9 Мая всегда останется священным Днем Великой Победы. Об этом должно всегда помнить нынешнее поколение молодых людей. К сожалению, время неумолимо, и тех, кто ковал эту победу в тяжелые годы войны, становится все меньше и меньше.

Накануне праздника мы побывали в гостях у одного из участников Великой Отечественной войны, простого солдата-пехотинца Мансурджона Касимова.

Начало боевого пути

Родился Мансурджон Касимов 7 октября 1922 года в Канибадаме, в семье крестьян Косима Мадалиева и Очабону Искандаровой. В семье воспитывалось 8 детей: пять сыновей и трое дочерей. Сейчас из всех братьев и сестер он один продолжает жить и здравствовать, воспитывать молодое поколение.

- Мой брат Носир Касимов в первые же дни войны был призван в ряды Красной армии, а меня призвали в начале 1942 года в пехоту. Помню как сейчас, из Канибадама в одном эшелоне мы ехали вместе с Туйчибоем из кишлака Рават, Алибоем Джураевым, Мумином Бобоевым, секретарем колхоза Мансурджоном, Баротбоем и Шарифджоном из махалли Тангак, - начал свой рассказ ветеран.

После спешного прохождения первичной подготовки его в составе сформированного воинского подразделения вместе с Мумином Бобоевым отправляют в регулярную армию в московском направлении.

- В марте 1942 года мы с моими боевыми товарищами - новобранцами приняли свое первое боевое крещение в боях под Москвой, - вспоминает ветеран.

Зима 42-го года была очень морозной: минус тридцать и больше. Немцы, наверное, надеялись на скорую победу и, одетые в легкие шинели, страшно мерзли, наматывали на себя разное тряпье.

Под Подольском его товарища-земляка Мумина Бобоева тяжело ранило, и Мансурджону пришлось почти 1 километр тащить его на своей спине, за что Мумин всю жизнь потом неустанно благодарил товарища, рассказывал про этот эпизод в разные годы школьникам на встречах накануне главного майского праздника.

- Это небольшое отступление от начала моего боевого пути, - улыбаясь, говорит Мансурджон Касимов и отмечает, что битва под Москвой - разгром фашистов, который полностью в пух и прах развенчал миф о всесильности немцев и сильно подорвал их моральный дух - стала действительно поворотной в ходе войны. Стала путем на Берлин, лежащим через Сталинград, Курск, Кавказ, Карпаты, Белоруссию и всю Европу.

305-я Житомирско-Сандомирская

Осенью 43-го уже в составе Воронежского фронта (20 октября 1943 г. переименован в 1-й Украинский) Мансурджон Касимов участвовал в освобождении Житомира.

- Освободив в ноябре 43-го Киев, 1-й Украинский стремительно начал наступление на Житомирском направлении, и уже 13 ноября практически без боя советские войска заняли Житомир. Но через два дня немецкие войска перешли в мощное контрнаступление, удар немцев обернулся полной катастрофой для наших соединений, - рассказывает ветеран. - Житомир снова заняли немцы. В Житомирском танковом сражении советские войска были почти полностью уничтожены, а 20 ноября город вновь оказался в руках фашистов.

24 декабря 1943 года во взаимодействии с советскими и чехословацкими партизанскими соединениями, после мощной артиллерийской и авиационной подготовки наши войска перешли в наступление.

- Так 30 декабря войска вышли к Житомиру. 31 декабря войска 1-й гвардейской армии, в которой мне пришлось воевать, уже повторно освободили Житомир от немецких оккупантов. Наша 305-я стрелковая дивизия в составе 3-й танковой армии получила почетное звание «Житомирской». В это день, уже после того как мы вошли в этот город, меня ранило, - вспоминает ветеран.

Молодого солдата отправили в госпиталь. Ранение было средней тяжести, после лечения Мансурджон возвращается в родную часть. И уже потом участвует в освобождении Правобережной Украины и Прибалтики.

- Тогда советское командование решило в начале марта развернуть широкое наступление во всей Правобережной Украине для полного разгрома фашистов. Основная цель была - нанести одновременно несколько ударов и уничтожить врага порознь, - говорит он. - В марте 1944 года наше соединение в ходе Проскуровско-Черновицкой операции освободило город Кременец. Завершив операцию по освобождению Правобережной Украины, войска 1-го Украинского фронта развернули подготовку к Львовско-Сандомирской операции, которая была решающей в освобождении Советской Украины от немецкого агрессора. Успех в этой операции имел большое значение для последующего наступления наших войск и освобождения Европы от фашистов. После нее 305-я стрелковая Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия 1-го Украинского фронта, в состав которой входил наш 1180-й стрелковый полк, получила почетное звание «Житомирско-Сандомирской».

Позже, в апреле 45-го, Мансурджон Касимов участвовал в Берлинской операции, а затем принимал участие во взятии Потсдама, в Пражской операции, в освобождении Карловых Вар.

Мансурджон Касимов после Великой Победы еще служил в Советской армии, демобилизовался сержантом в 1946 году и после вернулся на родину.

Дважды ходжи-бобо

Демобилизованный из армии солдат отправился прямиком в колхоз имени Ленина. 16 лет он работал простым колхозником, а затем еще долгие годы до выхода на пенсию трудился на консервном комбинате, авторемзаводе, в заготовительной конторе и на комбинате бытового обслуживания.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Мансурджон Касимов награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Два года назад указом президента Украины Касимов был удостоен государственной награды Украины - медали «70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков».

Уже после войны на родине хирурги извлекли из плеч Касимова два осколка, которые долгое время не давали ему покоя.

- После войны мне удалось побывать в Москве, Киеве, Харькове, Сталино (ныне Донецк. – Ред.), в освобождении которых мне пришлось участвовать. Пройдясь по улицам Киева, я вспомнил своего командира, который как-то раз мне после боя сказал: «Мансур, тебя Бог любит и из-за тебя нас сбережет».

…У ветерана тринадцать детей, тридцать два внука, семьдесят один правнук и один праправнук.

Среди ветеранов Великой Отечественной из Канибадама он является самым старшим - в этом году отмечает свое девяностопятилетие. Но Мансурджон Касимов еще полон сил, он дважды посетил святыни ислама. Ходжи-бобо является членом Канибадамского совета ветеранов войны и труда, его часто приглашают на встречи со школьниками, студентами и молодежью.

У каждого, побывавшего в том пекле, была своя война. И из них, таких маленьких эпизодов, слагалась история той страшной войны и Великой Победы…