8 мая на площади Победы в Душанбе прошла общегородская акция «День памяти», посвященная победе Советского народа в Великой отечественной войне.

На этом мероприятии приняли участие ветераны войны, воины-интернационалисты, представители посольства России в Таджикистане, ученики и учителя столичных школ, жители Душанбе и гости столицы.

Участники митинга, многие из которых пришли на «День памяти» с портретами своих родных и близких, воевавших и погибших на полях сражений против фашистских захватчиков, вспомнили о мужестве и героизме своих отцов и дедов, о самоотверженном труде матерей и детей в тылу, о дружбе народов СССР, ставшей гарантом Победы над врагом.

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