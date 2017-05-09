АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 МАЯ 2017 ГОДА

- 9 мая в Душанбе в парке Победы состоится военный парад, в котором примут участие президент страны и члены правительства. Начало в 8 часов

- 9 мая в Душанбе в рамках Дней культуры Узбекистана в Таджикистане прибудет делегация культурных деятелей РУ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 МАЯ

День Победы.

1975 – В Душанбе открыт парк культуры и отдыха «Победа»

ДНИ РОЖДЕНИЯ –9 МАЯ

1907-1971 – Родился артист театра и кино, Народный артист СССР Мухаммаджон Касымов.

1910-1996 – Родился доктор исторических наук, академик Академии педнаук СССР профессор Мулло Эркаев.

1916-1993 – Родился балетмейстер, Народный артист СССР, Лауреат государственной премии СССР Гаффор Валаматзаде.

1920-1983 – Родился певец, заслуженный деятель Таджикистана Турсун Ульмасов.

1927 – Родился поэт Нумон Розик.

1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Шавкат Шукуров.

1934 – Родился поэт Собир Султон.

1934 – Родился академик Карим Хайдаров.

1946 – Родился народный художник Таджикистана Сабзали Шарифов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, мгла. Ветер западный 2-7, при грозе в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 20-22 тепла.