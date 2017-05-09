8 мая 1945 года в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, по которому прекращались военные действия. Это означало, что самая кровопролитная война 20 века закончилась. В тот же день вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы, о чем было объявлено по всей стране в 2 часа 10 минут ночи через репродукторы.

Этого сообщения ждали, многие не спали в эту ночь. Люди еще не до конца верили, что весь ужас войны остался позади. Из воспоминаний старых душанбинцев: "В эту ночь репродукторы не выключались. И когда в 2 часа 15 минут заговорила Москва, сон мигом слетел с глаз... Этого часа ждали почти 4 года. И все же весть о победе показалась неожиданной... Поцелуи, объятия, радость, нескрываемые слезы: Кто был в этот час на улицах Сталинабада, явился свидетелем и участником бьющего через край ликования народа, его долгожданного счастья. Кто бы тебе ни встретился, знакомый или незнакомый, каждый говорил: "С победой, товарищ!.."

Несмотря на глубокую ночь на улицах Сталинабада, в заводских корпусах и цехах необычайное и радостное оживление. Город проснулся и весь ликует. Центральные улицы, впервые с начала войны, залиты светом уличных фонарей и заполнены народом — рабочими, служащими заводов, фабрик, дехканами близлежащих колхозов, интеллигенцией. Незнакомые люди радостно жмут друг другу руки, крепко обнимаются, целуются. Слышны возгласы:

Свершилось! Разбойничья Германия пала!

Да здравствует родной Сталин - отец нашей победы!

В половине второго дня на центральной площади Сталинабада (центральной в то время была площадь Связи) собралось около 50 тысяч сталинабадцев. Начался митинг. Выступали секретарь горкома партии Штатнов, секретарь ЦК КП(б) Таджикской ССР Протопопов, представители рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Все отмечали, какой ценой досталась победа, каким количеством жертв. Благодарили воинов Красной Армии и тружеников тыла. Вспоминали погибших в боях и замученных в лагерях. Говорили о предстоящем восстановлении страны. Но, несмотря на горечь утрат, чувство радости переполняло сердца людей. Выступали многие, всем хотелось выразить свои чувства.

После митинга состоялся военный парад, на котором прошли курсанты военно учебных заведений и пограничники, прошли праздничные колоны трудящихся Сталинабада, и начался концерт и танцы, которые продолжались до глубокой ночи.

А в 21.00 на всю страну прозвучало обращение Сталина к народу и Приказ Верховного Главнокомандующего "По войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту" об окончании войны и о салюте из тысячи орудий в честь доблестной Красной Армии и Военно-Морского флота, который должен был состояться в 22 часа по московскому времени. В Сталинабаде тоже был салют. Орудий для него было не так много, как в Москве, но и этого было достаточно для всеобщего веселья.