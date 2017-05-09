Это фотографии из архивов Совета ветеранов республики. Они пролежали тут много лет. Здесь запечатлены ветераны, кто-то из них жив, кто-то давно умер, некоторые страницы пожелтели от времени, но не стерта память о них. Вечно молодых…

9 Мая – день Победы. День, который свят и для тех, кто сам прошел ужасы войны, и для тех, кто знает о той войне из исторических книг или по рассказам родных. Народ чувствовал, что наше дело правое, победа будет за нами, люди верили в победу, и победа пришла. Хотя заплатить за нее пришлось тяжелую, почти неподъемную цену.

Сегодня, рассматривая фотографии из старых архивов Совета ветеранов Таджикистана, мы вспомним о тех, кто воевал на фронтах Великой отечественной, защищая свою родину, своих родных, свой дом.

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