Начиная с 28 января по 15 апреля в городе Хороге и районах области было зафиксировано 8 чрезвычайных ситуаций природного характера и более 370 случаев схода снежных лавин, селей и камнепадов.

Имелись человеческие жертвы

За этот период в результате схода снежных лавин, селей и камнепадов погибло 6 жителей региона. 28 января вблизи кишлака Сист Ишкашимского района под лавиной погибла 47-летняя жительница этого села Давлатсултон Зулфикорбекова. К вечеру того дня под лавиной оказался военнослужащий Минобороны, 20-летний житель села Вогз того же района Шокосим Шодмонбеков. 2 февраля 72-летний житель села Шитам Шугнана Курбоншо Броимшоев от удара снежной лавины свалился с крыши своего коровника. 14 марта на трассе Ванч – Душанбе погибла 57-летняя Когаз Тоймастова. На маршрутное такси, в котором она ехала, с горы скатился валун.

13 апреля после сильных дождей грязекаменный поток обрушился на дом жителя села Камчак Дарвазского района Исмоила Расулова, в результате погибли его невестка, 19-летняя Мадина Иброхимзода, и ее двухлетний сын.

Разрушены жильё и различные хозяйственные объекты

Наиболее сильный удар стихии пришелся на Хорог. Здесь начиная с 23 марта по 5 апреля было зафиксировано 7 случаев схода снежной лавины и камнепадов. В результате пострадали 17 жилых домов, 1 дом был разрушен полностью.

У Ниёза Азаматшоева, проживающего по улице Ленина, 272, валун снес фактически полдома.

- Я в тот день, 31 марта, из-за непрекращающегося дождя был вынужден отправить жену и двоих детей к родителям, - рассказывает он. – Был дома, а ближе к вечеру услышал грохот. Испугавшись, выбежал из дома и побежал вниз к центральной дороге. А через мгновение услышал позади сильный удар и звуки падающих камней и железных листов кровли. Оглянулся - а у меня второй этаж дома валится.

Фирдавс Кудратбеков, проживающий по улице Мамадназарова, 8, тоже прекрасно помнит день 31 марта. После прокатившейся стихии в тот день и предупреждений со стороны КЧС его семья боялась ночевать в доме.

Дом Фирдавса Кудратбекова

Крыша дома Фирдавса Кудратбекова

- Я тоже семью отправил к родителям, - рассказывает он, – а сам остался у знакомых – тоже в более безопасном месте. Около 12 часов ночи мы услышали сильный шум падающих камней. А когда рассвело, прошлись по местам камнепада, и тут я увидел свой дом... На него скатился огромный валун. Все разрушил. Так я остался без дома...

У его соседа Анварджона Гарибова днем ранее под утро валун снес часть задней стены дома и складского помещения.

Мать Анварждона Гарибова и стена их дома

Складское помещение дома Анварджона Гарибова

- Опасаясь камнепада, мы тогда с неделю, как не ночевали в своем доме, жили у родственников, - говорит его мать Хаётбегим Мамаднабиева. - И наши опасения были не напрасны. Смотрите, каменная глыба врезалась в дом, проломив как раз ту стену, у которой мы обычно спим.

Помимо частных домов в Хороге повреждения также получили вспомогательные здания лесного хозяйства, торговый центр “Памир Плаза”, кондитерский цех “Ниссо” и другие торговые точки, а также линия электропередачи и связи в районе центрального рынка города.

Камень, выбивший стену торгового центра «Памир Плаза».

Торговый центр «Памир Плаза»

Сошедший камень за кондитерским цехом «Ниссо»

Предварительный ущерб подсчитан

По данным Штаба по ЧС и ГО области, в целом по области от стихии пострадали 20 домов: 3 разрушены полностью, 17 - частично. Ущерб в результате разрушения домов составил 211 тыс. 687 сомони.

Предварительный общий ущерб от стихии - 2 миллиона 56 тыс. 311 сомони.

Сошедшие камни в селевом русле над площадью Победы

Разрушенная кухня дома Алима Елназарова

Какую помощь ждать?

Согласно постановлению правительства №632 «О порядке предоставления и размере единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий в Республике Таджикистан» от 3 декабря 2010 года, пострадавшим от стихийных бедствий предусмотрена определенная единовременная материальная помощь, а также предоставление беспроцентного кредита.

В частности, по 1000 сомони семьям погибших, помимо этого также 100 сомони главе и 50 каждому члену этой семьи.

Семьям, у которых полностью разрушено жильё, предусмотрено по 1500 сомони, если дом разрушен частично - по 600 сомони единовременной денежной помощи, и предоставление до 3 тысяч сомони беспроцентного кредита на семью, сроком на пять лет.

- Наши дома посетила комиссия по ЧС во главе с председателем ГБАО Шодихоном Джамшедовым, - рассказывают местные жители. - Они обещали, что семьям, у которых жилье было полностью разрушено, будут предоставлены новые дома, другим выдадут определенную денежную компенсацию.

Как пояснили «АП» в Штабе по ЧС и ГО области, единовременная помощь уже предоставлена. Сумма ущерба от стихии за зимний период представлена областной комиссией по чрезвычайным ситуациям местных органов госвласти ГБАО в Государственную комиссию.

Сумма ущерба же от весенней стихии пока находится на рассмотрении областной комиссии.

Помощь пострадавшим от весенней стихии будет оказана лишь после утверждения ее размеров Государственной комиссией за счет расходов на непредвиденные чрезвычайные ситуации.

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