Вкладчики ликвидируемых «Фононбанка» и «Таджпромбанка» обеспокоены медленными темпами и порядком возвращения их вкладов. Они просят власти поспособствовать ускорению процесса, считая, что и так уже многое потеряли.

Встреча во дворе

Группа вкладчиков находящегося на стадии ликвидации «Фононбанка» собралась в минувшую субботу у головного здания Национального банка Таджикистана. Они требовали встречу с руководством регулятора, чтобы донести свою озабоченность относительно темпов и порядка возвращения им денег. 

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Руководство НБТ не стало встречаться с попавшими в затруднительное положение людьми, которые, кстати, попали в такую ситуацию только из-за того, что в свое время взяли и поверили банковской системе республики.

К собиравшимся вышел директор департамента банковского надзора НБТ Нурмухаммад Шарипов, который провел с ними короткую беседу прямо во дворе банке. На предложение вкладчиков по поводу встречи в одном из помещений Нацбанка он отказал, объяснив это отсутствием на тот момент пустых помещений.

Блиц-ответы от НБТ

Вкладчики «Фононбанка» в первую очередь требуют вернуть находящиеся в НБТ обязательные резервы ликвидируемого банка. Они предлагают погасить задолженности перед физическими вкладчиками именно за счет удерживаемых регулятором средствами банка. Представитель НБТ, призывая вкладчиков к терпению, коротко ответил, что руководство регулятора получило соответствующий запрос от специального администратора «Фононбанка», и сейчас рассматривает его.

Кроме того, собравшиеся затронули вопрос, связанный с очередностью погашения задолженностей «Фононбанка» перед кредиторами. Дело в том, что данный вопрос трактуется таджикскими законами по-разному, то есть в законодательстве, по мнению вкладчиков, существуют определенные противоречия. В законе «О ликвидации кредитных организаций» говорится, что за счет активов неплатежеспособного банка в первую очередь обслуживаются судебные издержки. Далее погашаются задолженности по заработной плате бывших сотрудников банка, а также оплачиваются зарплаты ликвидационного персонала. Следующими в очереди стоят Минфин и Нацбанк. И только после них смогут забрать свои средства физические лица. В Гражданском кодексе Таджикистана говорится, что неплатежеспособный банк обязан в первую очередь расплатиться с физическими вкладчиками.

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Представитель НБТ отметил, что этот вопрос будет решаться судебными органами. Он подчеркнул, что суд может в соответствии с Кодексом отдать приоритет физическим лицам или же наоборот руководствоваться пунктами закона «О ликвидации кредитных организаций». Внесение парламентом поправок в законодательство в целях устранения существующих противоречий Шарипов не считает необходимым, так как, по его мнению, возникает лишь один «спорный момент», который можно в полной мере урегулировать посредством одного судебного решения.

Многие вкладчики имеют в «Фононбанке» депозитные счета в иностранной валюте. Обратно свои средства они получат в таджикской валюте. В связи с этим они хотят уточнить по какому курсу с ними будут расплатиться.

Шарипов с характерной ему лаконичностью ответил, что данный вопрос тоже будет решаться судом, так как урегулирование подобной ситуации не предусмотрено действующим законодательством.

По его словам, в настоящее время назначенный судом специальный администратор «Фононбанка» разрабатывает порядок погашения задолженностей банка перед кредиторами. Подготавливаемый порядок должен быть предоставлен суду, который и будет решать поставленные вопросы.

Все озвученные вопросы также были отражены петиции вкладчиков «Фононбанка» на имя председателя НБТ. В регуляторе обещают ответить на них в течении 10 дней.

Получили чуть-чуть, теперь ждите

Впрочем, на письмо с практически аналогичным содержанием НБТ уже ответил. Дело в том, что с соответствующими вопросами ранее к руководству регулятора обратились вкладчики другого ликвидируемого банка – «Таджпромбанка».

Суть ответа НБТ, если говорить коротко, сводится к тому, что вкладчики получили средства из Фонда гарантирования вкладов. Теперь им нужно набраться терпения и ждать, когда будет продано имущество ликвидируемого банка.

При этом все еще непонятно, когда в бесконечной очереди кредиторов наступить час физических вкладчиков.

Государственные вклады застрахованы

В «Таджпромбанке» в отличия от «Фононбанка» начался процесс продажи имущества через аукционы. Однако вкладчикам первого банка от этого ничуть не легче: официальную информацию по итогам первого аукциона получить не удалось, но вкладчики говорят, что практически ничего не продано, так как на торгах был предложен «всякий хлам».

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Сравнительно ликвидное имущество «Таджпромбанка», по их словам, до сих пор удерживается Минфином. Дело в том, что документация имущества банка, балансовая стоимость которого превышает 600 миллионов сомони, в январе этого года была передана Минфину в качестве залога за государственные векселя. Эти бумаги на сумму 450 миллионов сомони впоследствии должен был обналичивать НБТ. Однако регулятор в феврале решил отказаться от поддержки «Таджпромбанка», отозвав у него лицензию. А заложенное имущество до сих пор остается в Минфине.

Запросы специального администратора и обращения вкладчиков «Таджпромбанка» по поводу возвращения имущества банка не удовлетворяется в полной мере.

В Минфине обещают вернуть документацию имущества, оговаривая при этом, что документы на некоторые активы нуждаются в согласовании. То есть, судебными органами не приняты пока еще соответствующие решения по отчуждению залогового имущества некоторых должников в пользу банка. Речь идет о заложенном имуществе под выданные банком кредиты, которые остаются непогашенными.

В Минфине подтверждают, что часть имущества все же останется в этом ведомстве, так как «Таджпромбанк» задолжал немалую сумму государству. Выходит, о страховке государственных средств Минфин уже позаботился.

Комитет скептиков

Тем временем, вкладчики «Таджпромбанка» при создавшихся условиях решили никому уже больше не доверять и создать собственный Комитет. Созданный комитет физических вкладчиков фактически будет действовать параллельно с ликвидаторами банка, контролируя весь процесс.

Специальный администратор выделил членам Комитета один из кабинетов в головном офисе банка, где они будут работать, естественно на общественных началах.

От автора

14:00 29 март

«Таджпромбанк» и «Фононбанк» расплатились с вкладчиками. По мелочи

Властям страны, наверное, нужно отнести с большим пониманием к оказавшимся в сложном положении вкладчикам ликвидируемых банков. Люди доверили государственной системе кровью и потом заработанные деньги. Хотели получить через несколько лет свои сбережения с небольшими прибавками, но теперь не могут забрать даже кровные. Кто-то, отказывая себе во всем, копил годами, чтобы создать приемлемые условия для своего ребенка, некоторые надеялись сыграть свадьбу своим детям, другие откладывали по мелочам, чтобы не нуждаться в старости. Существует среди них также много больных людей, которые планировали собрать необходимую сумму на лечение. Теперь все эти люди практически ежедневно в течение почти года приходят к банку в надежде вернуть свои вклады, однако каждый раз уходят оттуда с пустыми руками. Наряду с вынужденными финансовыми расходами они вынуждены терпеть невыносимый моральный урон.

Думаю, государству, которое может себе позволить строить грандиозные культурные объекты, административные комплексы, вполне по силам вернуть обманутым людям какие-то пятьсот миллионов сомони. Тем более, дальнейшее доверие населения к банковской системе страны напрямую будет зависеть от того, каким образом поступят с вкладчиками ликвидируемых банков.

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