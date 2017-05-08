Несмотря на действующий в Турции режим ЧП, власти санкционировали акцию «Бессмертный полк» в Стамбуле, приуроченную к празднику Победы, сообщает IslamNews.

В митинге, который состоялся 7 мая, приняли участие около 500 человек — соотечественников из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик.

Активисты посетили на теплоходе остров Хейбелиада, где расположен памятник русским военнослужащим, погибшим в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.

Высадившись на берег, участники акции с флагами, знаменами и портретами ветеранов организовали шествие к монументу, напевая военные песни.

Как отмечает издание, метные жители крайне позитивно отнеслись к демонстрантам, несмотря на устроенное ими довольно шумное шествие. С участниками марша фотографировались и рассправшивали их об акции.

Дружелюбно к активистам отнеслись и местные правоохранительные органы, принявшие все необходимые меры для обеспечения безопасности.

В Таджикистане и Узбекистане проведение акции «Бессмертный полк» в целях безопасности. Таджикские власти также обосновали свой отказ тем, что проведение акции противоречит исламским ценностям и ханафитскому мазхабу, который признан в республике официальным.

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