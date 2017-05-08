72-летие Дня Победы Великой Отечественной Войны житель Худжанда Болтухон Атаев встречает в кругу своих родных. Хотя ему 96 лет, он еще бодр и энергичен.

Хотел быть юристом, стал солдатом

Родился Болтухон Атаев 5 декабря 1926 года в городе Худжанде, в семье писаря. Детство его совпало с тяжёлыми годами становления советской власти в Таджикистане. Учился в местной школе. Когда Болтухону исполнилось 15 лет, поступил в медицинскую школу Худжанда. Окончил ее в 1944 году. Он с детства мечтал стать юристом. Намеревался съездить в Ташкент, и поступить в юридический факультет. Но судьба распорядились по-своему...

Шла война. Болтухон решил, как многие свои ровесники, отправиться на защиту Родины. Хотя он мог остаться хотя бы до возвращения своего брата, который уже в начале ВОВ, в 1941 году добровольно отправился на фронт. В последние месяцы от него не было никаких вестей, из-за чего родители сильно переживали. Поэтому они просили Болтухона не торопиться с отправкой на фронт, сначала дождавшись вестей от брата. Однако, юноша уже был настроен серьезно.

В июне 1944-го он добровольно пришел в городской военный комиссариат и написал заявление об отправке на фронт. Приняли его заявление, дали ему на руки карабин и сказали: «Пока сходите в кооперативный техникум, и занимайтесь охраной коллектива и здания. Когда соберется необходимое количество добровольцев, мы вас вызовем».

Спустя два месяца, Болтухон Атаев был отправлен на фронт. В течение шести месяцев прошел военное обучение в Ленинграде. Получил звание сержанта. Был пулеметчиком и служил командиром мотострелкового взвода и затем - роты. Прошел войну, приняв участие в боях за освобождение Сталинграда (Волгоград), Калининграда, Риги. Дошел до Берлина.

Участвуя в боевых действиях, испытал на себя все ужасы войны. Ему вспоминается те страшные дни, когда в результате жестоких боев в Кёнисберге (Калининград), Риге, и Берлине потерял более семидесяти своих сослуживцев.

Болтухон Атаев до сих пор помнит, как они шли вперед, освобождая Кёнисберг от фашистов. Была ночь. Поступила информация о предположительном артобстреле со стороны врага. Бойцы начали копать траншеи и занимать оборону. Не успев, как следует подготовить траншеи, солдаты попали под ураганный огонь. Волна взрыва отбросила Болтухона на несколько метров, и засыпало землей. Когда наступила смертельная тишина, командир Атаев открыл глаза, освободился от земли и оглянулся по сторонам. Вокруг не было слышно ни стона, ни плача. Только пыльная мгла, достигавшая до небес. Атаев хотел встать, но вскрикнул от боли в ноге. Пощупав пальцами, нашел место раны, убрал осколок снаряда и куском тряпки завязал раненную ногу. С трудом начал передвигаться и искать оставшихся в живых товарищей. Но не нашел ни одного и в отчаянии крикнул: «О Боже, в чем они были виноваты?»…

Едва оправившись от ранения, он вернулся в строй, чтобы мстить за своих боевых товарищей и как можно быстрее приблизить конец войны.

После капитуляции фашистской Германии Болтухону Атаеву пришлось служить еще пять лет в качестве командира взвода в одной из частей, дислоцированной на границе с Финляндией. Вернулся он в Таджикистан в 1950 году в звании лейтенанта.

После войны: на службе народа

По возвращении домой Болтухон Атаев несколько месяцев работал в сельской больнице Ёва Бободжонгафуровского района. Потом по решению Управления здравоохранения Согдийской области был направлен главврачом сельской больницы Навобод того же района. Руководил больницей в течение 10 лет. В 1960 году он был переведен на работу в Худжандский областной кожно-венерологический диспансер, где работал до 2013 года. Когда вышел на пенсию, ему было 92 лет. Если считать общий стаж Атаева, то он достигает 70 лет.

Болтухон Атаев счастливый муж, отец, дед, и прадед. В 1951 году он женился на внучке поэта-просветителя 19-го века Тошходжа Асири, Рафикахон Акмаловой. Вместе они прожили 53 счастливых лет. Супруга ушла из жизни в феврале 2004 года. Они воспитывали 9 детей: семерых сыновей и двух дочерей. Всем детям и внукам дали возможность получить высшее образование. В настоящее время у Атаева 27 внуков и 35 правнуков.

Россия помнит героев ВОВ

В 2013 году в рамках подготовки к 70-ой годовщины в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов Болтухон Атаев и еще двое участники войны из Таджикистана были приглашены в Москву.

Девятого мая 2016 года в его адрес поступило неординарное письмо от Государственной думы Российской Федерации. В ней, в частности, говорится:

«Уважаемый Атаев Болтухон! В преддверии 71-ой годовщины Победы от имени Государственной думы Российской Федерации сердечно поздравляю Вас с медалью «В честь ознаменования 130-летия со дня рождения И.В.Сталина». Присвоение этой награды является оценкой Ваших заслуг перед Отечеством и жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашей земли.

С уважением, депутат Государственной думы Н. А. Кузьмин».

Ради мира и счастья родных

Ветеран войны Болтухон Атаев окружен особей заботой детей, внуков, правнуков. Он благодарен судьбе, что и сейчас пользуется огромным уважением среди не только своих родных, но и представителей власти, соседей, горожан. Атаев гордится тем, что в начале 2000-х годов, в ходе торжественного собрания в честь открытия неврологического отделения Худжандской городской больницы имел честь беседовать с главой государства, Президентом страны Эмомали Рахмоном.

Ветеран любит сидеть у телевизора, знакомясь с мировыми новостями. Когда говорят об успехах жителей страны, о позитивных вестях с мира, радуется от всей души. Когда показывают погромы, бомбежки, взрывы, одним словом, разрушительные акты в других странах, печалится. Молча плачет. Вспоминает те страшные дни, когда в борьбе за свободу граждан от фашистов, погибли миллионы людей. Ветеран не понаслышке знает, как легко потерять мир и спокойствие и как потом трудно вернуть покой в дома людей. Хочет, чтобы на родной земле - в Таджикистане всегда царили единство, взаимопонимание, дружба и мир.