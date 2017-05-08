В административном центре Хатлона – городе Курган-тюбе сегодня состоялся торжественный парад, посвященный 72-летию Великой Победы.

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Сегодня в городе Курган-тюбе остались 12 участников ВОВ. В канун праздника Победы они получили от имени президента страны по 3 тысячи сомони. Еще по 500 сомони им выделила администрация города.

Выступая на мероприятии, зампред города Искандар Абдулозода отметил героический подвиг таджикистанцев в борьбе с фашизмом.

«Сегодня мы низко кланяемся этим людям, которые ценой своей жизни обеспечили нам мир и свободу от фашизма. Мы всегда будем помнить об их героизме», - подчеркнул он.