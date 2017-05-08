Художник-миниатюрист Олим Камалов и художник-ювелир Дилмурод Шарипов принимают участие в третьем международном фестивале искусств, наследия и творчества, который открылся 3 мая в иранском Тебризе.

Наряду с таджикскими ремесленниками в нем участвуют представители почти из 30 стран - Украины, Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Турции, Малайзии, Индонезии, Азербайджана, Ирана и других.

В рамках фестиваля проходит Международная выставка ремесленников и Международная премия Тебриза за инновации и креативность в ремеслах, призовой фонд которой составляет 80 тыс. долларов США.

Ее победители будут объявлены 12 мая.

Олим Камалов и его супруга художник Сарвиноз Ходжиева. Вozhychi.com.ua

Отметим, что Олим Камалов сегодня единственный последователь гератской школы живописи, основанной в 15 веке великим Камолиддином Бехзодом.

Миниатюрам, которые раньше украшали лишь книжные издания, художник подарил новую жизнь - теперь они есть на вазах, деревянных тарелках и шахматах. Он является победителем международного конкурса художников-миниатюристов и орнаменталистов-каллиграфов, который проходил в Алжире: 50 человек с 27 стран знакомили со своим искусством и соревновались в мастерстве.

Олим Камалов получил второе место и солидный денежный приз. Это заслуженная оценка дарования и мастерства художника, который сделал себя сам.

Олим, восстанавливающий специфику школы миниатюрной живописи, стремится передать этот вид искусства подрастающему поколению. Он пока единственный в стране миниатюрист. В Узбекистане, в Казахстане, в Азербайджане эти школы очень развиты. В мире искусства говорят о Ширазском, Гератском, Тебризском, Самаркандском и Бухарском стилях миниатюры. А у нас в Душанбе он один…

Ювелир Дилмурод Шарипов за работой. Asia-Plus

Дилмурод Шарипов - выпускник отделения ювелирного мастерства художественного колледжа им. Мирзорахмата Олимова.

"Я с детства любил рисовать и что-то создавать из дерева, поэтому после окончания школы передо мной вопрос выбора профессии не стоял, - рассказал ранее "АП" Дилмурод. - Решил, что буду поступать в художественное училище на отделение «кандакори» - резьба по дереву. Как-то раз во время учебы мой дядя, который преподавал в этом училище, посоветовал перейти на ювелирное отделение, мотивируя это тем, что ювелирная работа – ремесло, приносящее доход, и на него всегда есть спрос. Я прислушался к его совету. И теперь, благодаря своему ремеслу, я не только зарабатываю на хлеб, но и воплощаю в изделиях свои фантазии. Если работа приносит не только прибыль, но и удовлетворение - это уже счастье".