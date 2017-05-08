Этого удивительно скромного, вежливого и чуткого человека знают в республике многие. Как и прежде, в свои восемьдесят лет он стройный, нарядный и опрятный, уверенно шагает по земле и по жизни. Его часто можно встретить в столице и в центре района Рудаки, где он в настоящее время проживает. Он радуется жизни, улыбкам людей. Наш разговор - об общественном деятеле Сангине Хафизове.

У народа память долгая и добрая, благое дело никогда не забывается. Вот поэтому, говоря о Сангине Хафизове, всегда говорят о его хорошей репутации, отмечают его добрые, благородные человеческие качества. Где бы он ни работал, оставлял о себе позитивный и незабываемый след, о чем свидетельствуют добрая память людей, его многочисленные государственные награды, избрание трижды депутатом Верховного Совета республики.

…Сангин Хафизов родился в непростом 1937 году в городе Душанбе. Отец покинул этот мир еще до его рождения. Мать с двумя детьми - Сангином и его сестрой Давлатбиби - осталась на попечении своего брата Бухора, человека трудолюбивого и известного в этих местах.

Когда Давлатбиби вышла замуж, она и ее муж Зардакшо забрали мать и Сангина в свою семью. Можно полагать, что стремление к знаниям, учебе и трудолюбие привили мальчику именно эти добрые люди.

Сангин Хафизович добрым словом вспоминает Зардакшо и говорит: он был не только зятем, но и заменил отца.

- Он меня любил, учил трудолюбию, словом помогал во всем. По его настоянию и напутствию я поступил в культурно-просветительское училище и затем поехал учиться в Москву. Всем, чего я достиг в жизни, я обязан им, - говорит он.

Организатор

Улучшают жизнь, возводят великолепные дворцы, осваивают новые земли, сажают деревья и цветы, растят добрых и замечательных людей преданные и верные люди, как Сангин Хафизов, которые готовы отдать свою жизнь за дело народа и процветание.

В бытность Сангина Хафизовича первым секретарем Ленинского (самого крупного в республике района, простирающегося от Анзобского перевала до границ Шаартузского района; тогда Варзобский район входил в состав этого района) райкома партии производство хлопка в иные годы доходило до 28-30 тысяч тонн.

Экономические и социальные успехи вообще были неоспоримы. Были созданы специализированные хозяйства по производству овощей, фруктов, винограда, мяса, молока, яиц, куриного мяса, начались освоение богарных земель и посадка винограда, фруктовых деревьев. Производство продукции превышало сотни тысяч тонн. В эти годы были построены здания райкома партии (ныне здесь расположен хукумат района), центральная райбольница, музыкальная школа, десятки современных школ, многочисленные животноводческие, культурные, жилищно-коммунальные объекты, возведен памятник участникам Великой Отечественной войны. Все это было результатом плодотворного труда, организаторского таланта и просто человеческого отношения руководителя района к труженикам и простым людям.

После назначения заместителем министра культуры республики, затем директором республиканского музея имени Бехзода Сангин Хафизович внес большой вклад в развитие и улучшение работы культурно-просветительских и музейных учреждений республики.

Об организаторском таланте Сангина Хафизовича вспоминал ныне покойный бывший заместитель генерального прокурора республики Карим Хасанов: «Когда мы переселились в новый дом по улице Турсун-заде, организовали дворовое общественное место для проведения различных мероприятий, так называемую чайхану. Вдохновителем этого стал замечательный человек Сангин Хафизов».

Здесь часто можно было видеть жителей этого дома, известных на всю республику - бывшего председателя Совета Министров Назаршо Додхудоева, народного артиста СССР Гафора Валамат-заде, поэта Акобира Шарифи, писателя и журналиста Ходжи Содыка, журналиста Абулхая Асророва. Партийных и государственных деятелей Исмоила Курбонова, Сиддика Зарипова, Сайдулло Джураева, Косима Саидова, Султона Мирзошоева, Камола Суфиева, Шарофа Махмудова, Нурулло Хувайдуллоева и других.

Учитель

Известный государственный и общественный деятель республики, бывший председатель Ленинского райкома партии, а затем первый замминистра сельского хозяйства Азизбек Шарипов рассказывает о Сангине Хафизове:

- Я совсем молодым, после завершения учебы в Политехническом институте, приступил к работе в межколхозстрое Ленинского района, в котором трудились представители разных народов великой страны. Мы возводили крупные животноводческие фермы, школы, многоэтажные дома, больницы, жилищно-коммунальные объекты и другие. Также в нашем районе располагались многие республиканские строительно-монтажные предприятия, которые тоже возводили различные объекты. Благодаря требовательности и настойчивости первого секретаря Сангина Хафизова наш район обустраивался и развивался. Благодаря поддержке, заботе и наставлениям этого удивительно скромного человека многие его ученики, такие как С.Хакназаров, А.Саидмуродов, И.Ибодов, Ш.Мустафокулов, И.Акмалходжаев, У.Мустафокулов, В.Фадеев, В.Юсуфов, Г.Т. Цыплухин, впоследствии стали руководителями районов, крупных предприятий, министрами, депутатами Верховного Совета Таджикистана.

Всегда в поиске

Когда речь заходит о происшедших событиях и нынешней жизни республики, Сангин Хафизович с горечью вспоминает события прошедшей гражданской войны, которая была развязана людьми неосведомленными, заносчиво-высокомерными, с самомнением, не разбирающимися ни в политике, ни в управлении государством и народом.

Благодаря усилиям Основателя мира и национального согласия – Лидера нации, президента республики Эмомали Рахмона в стране наступил мир и она уверенно идет вперед, говорит он.

Где-то я прочитал, что жизнь людей счастливая и интересная до тех пор, пока им чего-то не хватает, пока им чего-то хочется, пока что-то ищут. Отнеся это высказывание к Сангину Хафизовичу, можно полагать, что у него жизнь была в самом деле счастливой, потому что он был честным и порядочным человеком, всегда делал добро, шел по пути правды и верности.

И он всегда был в поиске, это ему удавалось и в старости тоже, ему всегда не будет хватать новых друзей. У него все есть: спокойная жизнь, преданные друзья, товарищи, прекрасная семья, дети и внуки.

Остается только пожелать ему здоровья и долголетия. Пока есть такие люди, как Сангин Хафизович, непосредственно участвовавшие в свершении великих дел и прожившие две эпохи жизни среди нас, дух любви к жизни, преданности и справедливости, верности и благородности сохранится навсегда.