Владимир Путин и Лазарь Матвеев (справа) во время встречи в Жулебино

В преддверии Дня Победы президент России Владимир Путин навестил своего бывшего руководителя по работе в резидентуре КГБ в ГДР Лазаря Матвеева. Президента сопровождали бывшие коллеги по работе в разведке Сергей Чемезов и Николай Токарев, сообщает РБК.

Президент Владимир Путин навестил и поздравил с 90-летием бывшего представителя Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева — резидента, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и Лазарь Матвеев РИА Новости

Вместе с президентом в гости к Матвеетву приехали его коллеги по работе в ГДР — Николай Токарев, который в настоящее время возглавляет компанию «Транснефть», и Сергей Чемезов, который руководит «Ростехом».

Путин подарил Матвееву часы, а также экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

Владимир Путин и Сергей Чемезов (слева) во время встречи с Лазарем Матвеевым (справа) в Жулебино РИА Новости

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. В конце 70-х — начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ № 1. В 1985 году его направили на работу в ГДР, он проработал там до 1990 года. Согласно биографической справке на официальном сайте президента, Путин проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника, а в должности до старшего помощника начальника отдела. А в 1989 году Путин был награжден бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».

Владимир Путин и Лазарь Матвеев (слева) во время встречи в Жулебино РИА Новости

«У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды», — рассказывал президент.



Осенью 1989 года в Восточной Германии произошла «бархатная революция», руководство страны после многотысячных демонстраций ушло в отставку, в ноябре были открыты границы с Западным Берлином и ФРГ, а в октябре 1990 последовало вступление земель бывшей ГДР в ФРГ.