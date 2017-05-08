Сольный концерт молодой китайской оперной певицы Дин Жун состоялся в Душанбе в минувшую пятницу. Он прошел в большом зале Таджикской Национальной Консерватории имени Талабшо Сатторова. Дин Жун является выпускницей этой консерватории.

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В ее исполнении прозвучали каватина Розины из оперы "Севильский цирюльник" Дж Россини, ария Керубино из оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта, ариозо Ольги из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, ария Любавы из оперы «Садко» Римсского-Косакова, романс на слова Пушкина «Не пой, красавица, при мне...", таджикские песни "Эй, диёрам " и «Занхои Точикистон», китайская песня «Желание розы». В сольном концерте Дин Жун также участвовали таджикские оперные исполнители Алиджон Гафоров и Сухроб Фозилов.