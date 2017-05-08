Акция «Бессмертный полк», посвященная предстоящему Дню Победы над фашистской Германией, прошла в крупнейших городах США, Австралии, Канады, Китая, Кувейта, Мексики и других стран.

Акция «Бессмертный полк», посвященная предстоящему Дню Победы над фашистской Германией, прошла 6 мая почти в двух десятках американских городов, а также в государственных столицах по всему миру, пишет Газета.ру.

Акция "Бессмертный полк" прошла в субботу в центре Вашингтона с участием более ста человек, которые почтили память своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

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Она состоялась в третий раз и по уже заведенной традиции люди собрались у Белого дома, откуда затем прошли маршем до мемориала Второй Мировой войны.

Большинство участников пришли с фотографиями родных. Организаторы бесплатно раздавали георгиевские ленточки и таблички, на которые можно было прикрепить фотографии и нести их. Собравшиеся исполняли песни военных лет и композиции из известных советских кинофильмов о войне: "Катюшу", "Смуглянку", "Нам нужна одна победа" и другие.

В Нью-Йорке более тысячи человек под песню "День Победы" прошли маршем вдоль набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк с видом на статую Свободы. У восьми колонн с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений, встали дети, внуки и правнуки советских ветеранов, с фотографиями своих родных.

В число городов, где прошла акция, вошли, Лос-Анджелес (Калифорния), Чикаго (Иллинойс), Сан-Франциско (Калифорния), Сиэтл (Вашингтон), Майами (Флорида), Денвер (Колорадо), Сан-Диего (Калифорния), Вашингтон (федеральный округ Колумбия), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (Пенсильвания).

В Торонто в аналогичной акции приняли участие около 6 тыс. человек. Кроме того, акция «Бессмертный полк», а также автопробег в честь Дня Победы прошли в воскресенье в австралийском городе Брисбен. В акции, которую организовали активисты Русского общественного центра штата Квинсленд и австралийской группы историков-реконструкторов «Za Rodinu!», приняли участие свыше 150 человек.