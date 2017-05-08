Главарь группировки "Исламское государства" Абдул Хасиб был ликвидирован в ходе совместной операции афганских и американских военных 27 апреля, но Пентагон подтвердил это только сейчас.

Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Шейх Абдул Хасиб ликвидирован в Афганистане 27 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на командира вооруженных сил США в Афганистане Джона Николсона.

Хасиба уничтожили в ходе операции с участием рейнджеров США и 40 афганских спецназовцев в провинции Нангархар на востоке страны. Бойцам помогали пилотируемая авиация и дроны.

Ранее в Пентагоне говорили об операции по уничтожению Хасиба, но до настоящего времени не подтверждали факт его смерти.

Кроме того, были уничтожены несколько региональных главарей группировки и 35 рядовых боевиков.

Президент Афганистана Ашраф Гани также объявил о ликвидации регионального лидера террористической организации «Исламское государство» Абдулы Хасиба, сообщает Reuters.

Известно, что Хасиб получил пост после того, как во время авиаудара США был уничтожен Хафиз Саид Хан — прежний лидер ИГ в Пакистане и Афганистане.

Хан был ликвидирован 26 июля в Афганистане в результате удара беспилотника ВВС США.

Афганские власти считают, что Хасиб причастен к организации различных террористических атак в стране. Сообщается, что именно главарь ИГ* распорядился атаковать военный госпиталь в Кабуле, в результате чего погибли десятки медработников.

Ситуация в Афганистане за последние месяцы значительно ухудшилась в связи с "весенним наступлением" движения "Талибан", а также усилением влияния ИГ в стране.